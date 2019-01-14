Из-за оползня в воде Буреи будет много взвеси и взрывчатых веществ

Представители WWF опасаются, что весной, когда русло Буреи наполнится водой в реку и водохранилища поступит большое количество взвешенных веществ, которые будут содержать и взрывчатые вещества. Они могут оказать токсичное воздействие, привести к снижению качества воды. Это негативно скажется на жизни экосистем.

В декабре 2018 года на реке Бурея в Хабаровском крае сошел оползень – завал из горных пород. Его объем оказался столь огромен, что перекрыл русло: по данным Минобороны РФ, объем завала составил порядка 34 миллионов кубометров, из которых около 4 миллионов кубометра находятся над поверхностью воды. Завал произошел выше плотины Бурейской ГЭС, разделив водохранилище и ограничив приток воды.

Космическая версия не оправдалась: ученые назвали три причины, по которым мог произойти оползень, и они оказались вполне земные. Первая – слишком крутой склон сопки и аномальная хрупкость породы для этих мест. Вторая – в зоне обвала горной породы проходит разлом, который мог привести к движению пород. Третья – узкая долина реки, которая заполнилась водой, в результате чего вода проникла в трещины сопки и спровоцировала оползень.

Независимо от причины, это крупнейший за последние годы оползень в стране. На Бурее, на которой уже расположены две плотины – Бурейская и Нижне-Бурейская – неожиданно образовалась третья: природа создала естественную плотину протяженностью 740 метров, шириной до 500 метров и высотой до 60 метров. Если бы завал остался в реке, выше него бы копилась вода, образуя новое водохранилище.

В связи с тем, что новая «плотина» перекрыла ход воде, возникла угроза подтопления населенных пунктов во время повышения уровней воды весной и летом. Во избежание этого Президент России Владимир Путин поручил расчистить русло реки, проведя взрывные работы. Минобороны РФ провело эту сложную операцию и 12 февраля сообщило о восстановлении течения в русле Буреи. Теперь наступил новый этап — мониторинга ситуации и анализа экологических рисков возникновения и ликвидации оползня, сообщает амурский филиал WWF.

«Поскольку взрывные работы проведены прямо в реке, это оказывает влияние на состояние и жизненные процессы близлежащих экосистем – как водных, так и наземных, – говорит Оксана Никитина, координатор проектов WWF России по сохранению водных экосистем. – Сейчас воды в Бурее немного, а сама река подо льдом и снегом. Но при росте уровней воды в реку и водохранилища поступит большое количество взвешенных веществ, которые будут содержать и взрывчатые вещества. Эти вещества могут оказать токсичное воздействие и привести к снижению качества воды. В свою очередь, это негативно скажется на жизни экосистем и их обитателей».

«Поскольку подобный случай – первый в своем роде, нужно извлекать из него уроки. В сложившейся ситуации крайне важно вести мониторинг качества воды, отбирая и анализируя пробы, изучая реакцию живых организмов на подобное вмешательство. Другое направление работ – исследование местности для оценки возможности схода новых подобных оползней. В том случае, если существует угроза схода других завалов, нужно заранее принимать превентивные меры», – комментирует Пётр Осипов, директор Амурского филиала WWF России.