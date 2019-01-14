Заемщикам могут разрешить сначала оплачивать долг по кредиту, а затем – проценты

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Законопроект, изменяющий очередность погашения долга по кредиту, внесен на рассмотрение Госдумы. Предполагается, что изменение очередности будут применять в ситуациях, когда сумма платежа недостаточна для полного исполнения обязательств. Заемщикам дадут возможность сначала оплатить сумму основного долга.

Как сообщают РИА Новости, сейчас в первую очередь погашается долг по процентам, затем – основной долг, далее – пеня, в четвертую очередь – проценты, начисленные за текущий период платежей, в пятую – сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи.

Проект закона дает заемщику право сначала погашать основной долг, затем – проценты за пользование денежными средствами.

Еще одна поправка касается размера процентов. Изменение предполагает, что сумма процентов и неустойки не сможет превышать более чем в два раза основной суммы долга по просроченной задолженности.

«Данная норма представляет собой более эффективный действительный способ защиты прав заемщика-потребителя, недостаточной профессиональной грамотностью которого может воспользоваться недобросовестный кредитор», – пояснил инициатор законопроекта, депутат Александр Шерин.