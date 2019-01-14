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Киркоров прокомментировал ложь о теракте на своем концерте

Киркоров прокомментировал ложь о теракте на своем концерте
Фото: instagram.com/fkirkorov

Артист Филипп Киркоров прокомментировал информацию о том, что Максим Галкин стал заказчиком его убийства, приревновав к жене Алле Пугачевой. Певец заявил, что ему надоели сплетни и эта информация испортила день.

«Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей – Максима и Аллы. Хорошо хоть, что у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу», – написал Филипп.

Артист добавил, что только «под полной синькой» можно придумать такой бред. Единственное, что радует Киркорова, – это его подписчики, которых стало 3 миллиона. «Спасибо, что вы со мной! Вы – моя защита и мои друзья! Помогайте мне и дальше радовать вас и бороться с ложью и глупостью, порой так назойливо и активно мешающей жить и говорить правду! Достали!» – высказался Киркоров.

Ранее новость о теракте прокомментировал Максим Галкин. Он записал видео, в котором иронично назвал ситуацию весенним обострением.

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Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей - Максима и Аллу. Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу. А ещё, СЕГОДНЯ, 13 Марта, наверно именно таким вот своеобразным методом, СМИ решили отметить ровно год выхода в свет моего хита всех времён и народов «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ», именно под полной «синькой» можно придумать и поверить в подобный бред!!! Единственно , что меня радует сегодня -это мои подписчики - сегодня ВАС СТАЛО 3 МИЛЛИОНА!! Спасиьо Вам! И Спасибо что со мной! Вы- моя защита и мои друзья! Помогайте мне и дальше радовать Вас и бороться с ложью и глупостью, порой так назойливо и активно мешающей жить и говорить правду!!!! ДОСТАЛИ!👊 #Repost @maxgalkinru with @make_repost ・・・ Официальное заявление❗️🚯🆘

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Уголовное дело о попытке теракта на концерте Филиппа Киркорова было заведено около двух лет назад. По материалам проходят четыре жителя Дагестана. Согласно версии следствия, они намеревались устроить теракт на концерте певца в Махачкале 6 июля 2017 года.

Расследование дела завершено: мужчинам предъявили обвинения по шести тяжелым статьям, в том числе «Подготовка теракта». Уже после этого один из подозреваемых заявил, что речь идет не о террористическом акте, а о покушении на убийство. По его словам, заказчиком стал юморист Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой. Он якобы приревновал к Киркорову свою жену и решил таким образом избавиться от соперника. За выполнение заказа шоумен, по словам Казуева, пообещал заплатить два миллиона рублей и даже дал аванс в размере одного миллиона. Следователи не приняли во внимание новые сведения по делу и не стали вызывать на допрос артистов, сообщает Cosmo.ru.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева после развода остались в хороших отношениях.

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#шоу-бизнес

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