Киркоров прокомментировал ложь о теракте на своем концерте

Артист Филипп Киркоров прокомментировал информацию о том, что Максим Галкин стал заказчиком его убийства, приревновав к жене Алле Пугачевой. Певец заявил, что ему надоели сплетни и эта информация испортила день.

«Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей – Максима и Аллы. Хорошо хоть, что у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу», – написал Филипп.

Артист добавил, что только «под полной синькой» можно придумать такой бред. Единственное, что радует Киркорова, – это его подписчики, которых стало 3 миллиона. «Спасибо, что вы со мной! Вы – моя защита и мои друзья! Помогайте мне и дальше радовать вас и бороться с ложью и глупостью, порой так назойливо и активно мешающей жить и говорить правду! Достали!» – высказался Киркоров.

Ранее новость о теракте прокомментировал Максим Галкин. Он записал видео, в котором иронично назвал ситуацию весенним обострением.

Уголовное дело о попытке теракта на концерте Филиппа Киркорова было заведено около двух лет назад. По материалам проходят четыре жителя Дагестана. Согласно версии следствия, они намеревались устроить теракт на концерте певца в Махачкале 6 июля 2017 года.

Расследование дела завершено: мужчинам предъявили обвинения по шести тяжелым статьям, в том числе «Подготовка теракта». Уже после этого один из подозреваемых заявил, что речь идет не о террористическом акте, а о покушении на убийство. По его словам, заказчиком стал юморист Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой. Он якобы приревновал к Киркорову свою жену и решил таким образом избавиться от соперника. За выполнение заказа шоумен, по словам Казуева, пообещал заплатить два миллиона рублей и даже дал аванс в размере одного миллиона. Следователи не приняли во внимание новые сведения по делу и не стали вызывать на допрос артистов, сообщает Cosmo.ru.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева после развода остались в хороших отношениях.