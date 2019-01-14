В Хабаровском крае детский спектакль обвинили в пропаганде гомосексуализма

Школьников-артистов уже допросили сотрудники полиции. Правоохранителей интересовало, разговаривает ли режиссер постановки с детьми о нетрадиционных сексуальных отношениях.

Детский спектакль под названием «Голубые и розовые» поставили в местном центре «Мерак». Молодежный активистский театр-балаган «Мерак» существует с апреля 2018 года. В роли артистов дети от шести до 17 лет. В феврале текущего года одна из городских площадок отказала театру в проведении фестиваля «Цвет шафрана». В его рамках зрителю хотели показать четыре спектакля, среди которых та самая нашумевшая постановка – «Голубые и розовые». Организаторы нашли новую площадку и запланировали проведение мероприятия в середине марта, и вот снова скандал.

Из афиши театра следует, что постановка юмористическая и танцевальная. В ней меньше монологов, чем в остальных подготовленных к фестивалю работах. А тема постановки – гендерные стереотипы. Вероятно, анонимных заявителей насторожило слово «гендерные», предполагают журналисты.

Анонимные заявления в полицию написали три человека, посчитав, что таким спектаклям не место в России, а уж тем более в дальневосточной глубинке, и обвинили режиссера постановки в экстремизме.

Сообщается, что после этого в школу пришли оперативники, которые без присутствия родителей стали допрашивать детей и задавать каверзные вопросы.

«В минувший понедельник трех артистов, которые занимаются в театре "Мерак", допросили сотрудники полиции в школе. В кабинете были только правоохранители, несколько представителей учреждения и сами дети, родителей даже не оповестили об этом. Ребятам задавали вопросы именно про спектакль "Голубые и розовые", про группы в соцсетях, которые я веду, и не занимаюсь ли я пропагандой ЛГБТ. К слову, детям по 13-15 лет, а на них давили и выворачивали их слова. Даже младший состав театра перепугался, узнав, что детей допросили» – рассказала Юлия Цветкова, режиссер театра «Мерак» в Комсомольске-на-Амуре.

Юлия занимается не только постановками спектаклей, комсомольчанка еще и активно ведет в соцсетях группы «Комсомолка: феминизм пресечений» и «Одуванчиковое поле».

Девушка не отрицает, что вне стен детского театра она открыто обсуждает в сети вопросы сексуального просвещения. Но это лишь для обучения подрастающего поколения, как говорит она сама. Скорее всего, многогранность и активность режиссера сыграла против нее, предполагают журналисты. К оскорблениям, угрозам и шантажу в интернете Юлия уже практически привыкла, но нынешние обвинения называет необоснованными и намерена бороться до конца.

«Спектакль не имеет никакого отношения к ЛГБТ, – говорит Юлия. – Он вообще о другом. Смыл в стереотипах, которые нам навязывают с самого детства: девочки должны заниматься хозяйством, а мальчики все эмоции обязаны держать при себе, ведь парни не плачут. К слову, даже название спектакля "Голубые и розовые" придумал 11-летний артист этой постановки. Я не сумасшедшая и не враг самой себе, чтобы ставить для детей спектакль с такой тематикой».

По некоторым данным, в отношении режиссера уже возбудили административное делопроизводство по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Однако силовики эту информация пока не комментируют.

«По данному факту мы проводим проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Лишь по ее результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас наша задача – проверить информацию, которая указана в заявлениях, пока делать преждевременные выводы неуместно», – сообщила Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Если в действиях Юлии найдут гомосексуальный подтекст, то ей грозит крупный штраф – до 100 тысяч рублей.