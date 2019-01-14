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сегодня, 11:10 4

Амурчанка переживает за мальчика, увиденного ею в замусоренном доме

Амурчанка переживает за мальчика, увиденного ею в замусоренном доме

В одном из сел Завитинского района амурчанка обнаружила маленького мальчика в заваленном мусором доме. О случившемся встревоженная женщина рассказала редакции ИА «Амур.инфо».

Жительница одного из городов Приамурья приехала к свекрови в село Преображеновка Завитинского района. Старший сын женщины пошел погулять и пропал из поля зрения; мама отправилась его искать. «Соседи сказали: "Да он у бичонка, наверное". Какого, думаю, бичонка?! Оказалось, так они называют этого мальчика», – рассказывает собеседница. Сына она потом нашла, но увиденное в чужом доме женщину поразило.

«Захожу во двор, там маленький мальчик колупает лед в бочке на улице. Говорит, в дом занесу лед, вода растает, теленка напою. Я удивилась – как это, теленок в доме живет? Мальчик разрешил пройти в дом. Там был ужас», – продолжает женщина. Она сделала фото, на которых запечатлено полностью замусоренное помещение.

Автор снимков сравнила ситуацию с нашумевшим происшествием в Москве, когда в одной из квартир многоэтажки среди гор мусора нашли пятилетнюю девочку.

Мальчик, которому восемь лет, рассказал, что у него есть мама, но она пьет. «Невероятная грязь, еды в доме нет. Ребенку восемь лет, а он в школу не ходит и в садик не ходил», – возмущается горожанка. Ей удалось узнать, что у ребенка есть бабушка, которая его кормит.

В Преображеновском сельсовете корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали, что знают этого ребенка, но на самом деле ситуация не столь трагична, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что мальчик постоянно живет у бабушки, а в дом к родителям – они действительно пьют – приходит время от времени.

Маме мальчика 37 лет, она живет с родным отцом ребенка. «Марина не работает, а Юра, отец мальчика, работает в администрации – он алиментщик, три часа в день отрабатывает, хоть какую-то копейку получает. Иногда ему помогает его сын. Мальчик нормальный, разговаривает, все понимает. В этом году в школу пойдет», – рассказала ведущий специалист администрации Преображеновского сельсовета Татьяна Мелинская.

На вопрос корреспондента «Нужна ли семье помощь?» в сельсовете сказали, что мать мальчика числится в списке по соцзащите, получает помощь. Ребенок живет с бабушкой, которая его содержит.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    в каждой деревне есть такая категория, бичами называющаяся .

    а главное никто не тревожится что дети растут и будут такими же.

    "биченыш" ..уже и отношение соответсвующее , типа пропащий.

  • Долгий

    Долгий
    27 минут назад

    Биченыш.... то есть он уже даже не ребёнок, которому не повезло?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    23 минуты назад

    Мать мальчика получает пособие, а бабушка содержит? Так наверно мать нужно лишить выплат, а давать их бабушке? Где все наши соц. работники, министерство? Ауууу. Что еще нужно для прецедента?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    14 минут назад

    А основание, на котором он у бабушки проживает?

    А мать, о которой в администрации знают, что пьет, почему не ограничивают в правах или не лишают ее прав?

    Мало того, что она ребенком не занимается, так она ещё и выплаты на ребенка получает и в личных целях их использует. При этом все всё знают, но так как есть бабушка даже не шелохнуться.

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