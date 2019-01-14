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Браконьер на севере Приамурья убил и разделал двух изюбрей

Браконьер на севере Приамурья убил и разделал двух изюбрей
Фото: областное охотуправление

В районе села Уруша Сковородинского района браконьер незаконно добыл и разделал двух изюбрей. На охоту мужчина отправился на мотоцикле, а мясо планировал вывозить с помощью грузовика. Охота на изюбрей в настоящий момент закрыта.

Следы мотоцикла по свежей пороше, уходящие в сторону от федеральной трассы, охотинспекторы заметили в ходе рейда. Пройдя по следу, они заметили охотника на «Урале». В транспортном средстве жителя Уруши был обнаружен мешок с мясом изюбря и карабин «Вепрь». Отрицать свою вину мужчина не стал и признался, что действительно добыл двух животных и уже вызвал из села машину, чтобы вывезти мясо. Вскоре был задержан и автомобиль, перевозящий продукцию охоты.

На место происшествия выезжала оперативная группа полиции. В отношении нарушителя составили материалы. Добытые изюбри оказались самцами. За каждого из них, помимо штрафа и других возможных санкций, мужчине предстоит выплатить по 210 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного охотуправления.

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#животные #природа #происшествия

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