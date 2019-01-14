В управлении по делам ГО и ЧС Белогорска назначен новый руководитель

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В администрации Белогорска произошли кадровые изменения. Глава Белогорска Станислав Мелюков подписал заявление начальника управления по делам ГО и ЧС Михаила Драгунова об увольнении по собственному желанию с 15 марта. С 18 марта обязанности начальника будет исполнять Иван Пивкин.

В качестве начальника управления Михаил Драгунов отработал в администрации Белогорска 10 лет. Проявил себя как исполнительный и ответственный руководитель, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

О назначении нового руководителя управления по делам ГО и ЧС глава Белогорска Станислав Мелюков сообщил накануне на административном совете. С 18 марта исполняющим обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС будет Иван Пивкин.

В общем отделе администрации Белогорска рассказали, что Иван Александрович Пивкин родился в 1981 году, имеет два высших образования по специальности государственное и муниципальное управление по квалификации «менеджер». Окончил негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт», работал на руководящих должностях в сфере городского хозяйства. Трудовой стаж около 20 лет.