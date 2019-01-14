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сегодня, 10:28 2

В управлении по делам ГО и ЧС Белогорска назначен новый руководитель

В управлении по делам ГО и ЧС Белогорска назначен новый руководитель
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В администрации Белогорска произошли кадровые изменения. Глава Белогорска Станислав Мелюков подписал заявление начальника управления по делам ГО и ЧС Михаила Драгунова об увольнении по собственному желанию с 15 марта. С 18 марта обязанности начальника будет исполнять Иван Пивкин.

В качестве начальника управления Михаил Драгунов отработал в администрации Белогорска 10 лет. Проявил себя как исполнительный и ответственный руководитель, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

О назначении нового руководителя управления по делам ГО и ЧС глава Белогорска Станислав Мелюков сообщил накануне на административном совете. С 18 марта исполняющим обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС будет Иван Пивкин.

В общем отделе администрации Белогорска рассказали, что Иван Александрович Пивкин родился в 1981 году, имеет два высших образования по специальности государственное и муниципальное управление по квалификации «менеджер». Окончил негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт», работал на руководящих должностях в сфере городского хозяйства. Трудовой стаж около 20 лет.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад



    В общем отделе администрации Белогорска рассказали, что Иван Александрович Пивкин родился в 1981 году, имеет два высших образования по специальности государственное и муниципальное управление по квалификации «менеджер». Окончил негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт», работал на руководящих должностях в сфере городского хозяйства. Трудовой стаж около 20 лет.



    Похвально, с 18 лет руководил хозяйством...

  • Nakamura

    Nakamura
    7 минут назад

    Скорее всего из одаренных сынков, даже в армию не успел сходить, на благо города трудился

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