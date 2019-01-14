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Христос Воскресе: журналисты спросили, как писать о Пасхе после принятия закона о фейках

Христос Воскресе: журналисты спросили, как писать о Пасхе после принятия закона о фейках
Фото: tochkanews.ru

Уральские журналисты направили официальный запрос на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. Спикера спросили, как теперь писать новости о Пасхе и будут ли признаны фразы о воскрешении Христа фейковыми новостями.

В частности, в запросе журналистов уральского издания «ТочкаНьюс» содержатся следующие вопросы: какой штраф последует для СМИ за освещение «фейкового праздника в России или это все-таки реальность?» Также у Вячеслава Володина спросили, сможет ли он доказать воскрешение Христа как факт или это все-таки фейк, и как освещать это событие в СМИ.

«Думаем, что народные избранники сильны в вопросах фейковых новостей и это для них само собой разумеющееся», – рассказал главный редактор «ТочкаНьюс» Дмитрий Фоминцев.

Как сообщает ТАСС, 13 марта Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей. За это решение проголосовали 149 сенаторов, трое против, столько же воздержались.

При выявлении фейковой информации на интернет-ресурсах, зарегистрированных в соответствии с законом РФ «О СМИ» в качестве сетевого издания, прокуроры будут обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к сайтам. Роскомнадзор будет обязан незамедлительно уведомить редакцию о необходимости удаления информации. А издание будет обязано незамедлительно удалить материалы.

В противном случае Роскомнадзор направит операторам связи «требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию». За распространение фейковой информации грозят штрафы до 1,5 миллионов рублей.

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#закон #российская власть #СМИ

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Комментарии
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  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Юродствуют. Великий пост.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    все очень просто: надо ссылаться на источник. И тогда получится, что ты не утверждаешь, что Христос воскрес, а утверждаешь, что такой-то евангелист утверждает, что Христос воскрес)

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