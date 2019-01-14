Губернатор Хабаровского края запретил чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ввел запрет на перелеты краевых чиновников бизнес-классом, оплаченным из регионального бюджета. Он признался, что готов к тому, что его решение вызовет у подчиненных недовольство.

«Сегодня мной был введен запрет на приобретение авиабилетов по завышенным ценам для членов краевого правительства. Для всех, кроме трех первых зампредов, установлен единый тариф – эконом. Служебное письмо подписано и уже вступило в силу. (…) Конечно, это вызовет недовольство у многих, но, тем не менее, считаю важным и необходимым: пока у нас такая чехарда идет с такими ценами, пока у нас такие запредельные цены, давайте будем сами себя сдерживать», – проинформировал в своем инстаграм-аккаунте Сергей Фургал.

Свое решение руководитель Хабаровского края объяснил тем, что это несправедливо по отношению к большинству жителей края, когда чиновники летают бизнес-классом за бюджетный счет. Запрет не распространяется на приобретение билетов за собственные средства: «За свой – никто не запрещает, и вряд ли кто-то осудит».



Фургал подчеркнул, что знает обо всех поездках своих подчиненных – всех министров, руководителей комитетов, всех замов и первых замов, потому что лично подписывает им командировки.

«Спасибо и блогерам, которые остро реагируют на любое проявление несправедливости и неравенства. Очень часто вы критикуете нас обоснованно, и это помогает нам решать проблемы», – поблагодарил губернатор.

Информация о запрете перелетов бизнес-классом за бюджетный счет вызвала большой отклик среди подписчиков Фургала. Подавляющее большинство хвалили и благодарили его за такое решение. Причем не только жители Хабаровского края.

«Вы молодец, правильная позиция. Не останавливайтесь – в этой системе надо много что менять Так что не сдавайтесь и боритесь. Это пример всем. Надеюсь вас увидеть президентом нашей страны», – такой комментарий оставил один из пользователей.

«Нам в Кировской области остаётся только завидовать хабаровчанам по-доброму. Повезло же с губернатором вам», – написала подписчица.

«Срочно отдайте этого человека нам в Краснодарский край! Завидуют вам люди белой завистью», – откликнулся еще один пользователь.

Видео: instagram.com/s.furgal/?hl=ru