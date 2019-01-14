Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:28 9

Губернатор Хабаровского края запретил чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета

Губернатор Хабаровского края запретил чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета
Фото: instagram.com/p/Buure5uF5-X/

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ввел запрет на перелеты краевых чиновников бизнес-классом, оплаченным из регионального бюджета. Он признался, что готов к тому, что его решение вызовет у подчиненных недовольство.

«Сегодня мной был введен запрет на приобретение авиабилетов по завышенным ценам для членов краевого правительства. Для всех, кроме трех первых зампредов, установлен единый тариф – эконом. Служебное письмо подписано и уже вступило в силу. (…) Конечно, это вызовет недовольство у многих, но, тем не менее, считаю важным и необходимым: пока у нас такая чехарда идет с такими ценами, пока у нас такие запредельные цены, давайте будем сами себя сдерживать», – проинформировал в своем инстаграм-аккаунте Сергей Фургал.

Свое решение руководитель Хабаровского края объяснил тем, что это несправедливо по отношению к большинству жителей края, когда чиновники летают бизнес-классом за бюджетный счет. Запрет не распространяется на приобретение билетов за собственные средства: «За свой – никто не запрещает, и вряд ли кто-то осудит».

Фургал подчеркнул, что знает обо всех поездках своих подчиненных – всех министров, руководителей комитетов, всех замов и первых замов, потому что лично подписывает им командировки.

«Спасибо и блогерам, которые остро реагируют на любое проявление несправедливости и неравенства. Очень часто вы критикуете нас обоснованно, и это помогает нам решать проблемы», – поблагодарил губернатор.

Информация о запрете перелетов бизнес-классом за бюджетный счет вызвала большой отклик среди подписчиков Фургала. Подавляющее большинство хвалили и благодарили его за такое решение. Причем не только жители Хабаровского края.

«Вы молодец, правильная позиция. Не останавливайтесь – в этой системе надо много что менять Так что не сдавайтесь и боритесь. Это пример всем. Надеюсь вас увидеть президентом нашей страны», – такой комментарий оставил один из пользователей.

«Нам в Кировской области остаётся только завидовать хабаровчанам по-доброму. Повезло же с губернатором вам», – написала подписчица.

«Срочно отдайте этого человека нам в Краснодарский край! Завидуют вам люди белой завистью», – откликнулся еще один пользователь.

Видео: instagram.com/s.furgal/?hl=ru

Просмотров всего: 893

#Дальний Восток #транспорт #финансы

распечатать


Общество 129

Таможня Владивостока перестанет оформлять импортные авто не приморцам
Общество 4

Женщине, купившей 11 авиабилетов на двоих детей, выплатили компенсацию
Власть 9

Медведев пообещал решить вопрос финансирования льготных авиаперевозок для ДФО

Общество 1

Законопроект о налоговом вычете на авто для жителей ДФО рассмотрят в Госдуме
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Конечно много недовольных будет. Не барское же дело с челядью вместе летать..

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А нанимать частные рейсы можно?

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Интересно, а как у нас, как слуги народа у нас то летают???

  • Щуп

    Щуп
    1 час назад

    В России всегда так. Хорошие инициативы принимаются в одном регионе, а антинародные по всей стране.

  • Тима 2217

    Тима 2217
    1 час назад

    Еще з/п как прожиточный минимум сделайте, интересно как они запоют.

  • Мы Все

    Мы Все
    53 минуты назад

    Вообще почему они должны летать за счет бюджета даже по работе. Только за свой счет при МРОТ что бы с голоду не сдохли.

  • добренький

    добренький
    51 минута назад

    У нас губернатор даже не знает куда они летают , не то что на чем и как.....

  • 55

    55
    51 минута назад

    "Для всех, кроме трех первых зампредов...". Фургал про себя забыл сказать. А так данный запрет нужно ввести на федеральном уровне и на всех без исключения чиновников.

  • Серветт

    Серветт
    37 минут назад

    хорошее решение-надо перенять опыт всем регионам

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь