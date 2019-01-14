В бразильской школе два подростка расстреляли учащихся

В Бразилии в штате Сан-Паулу два подростка устроили стрельбу в школе. Парни ворвались с оружием в здание во время перемены и начали бойню, после которой покончили с собой.

Двое парней в капюшонах и с оружием в руках ворвались в школу во время перемены. Они прошлись по коридору на первом этаже, где было много детей и преподавательского состава. Бойня продлилась около пяти минут, после чего нападавшие покончили с собой.

Территория учебного заведения оцеплена, на месте работают спасатели и полицейские.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 10 человек и ещё 17 получили ранения. Такие цифры приводят местные СМИ. Большая часть погибших и раненых - дети. Оба стрелка, которые устроили школьную бойню, покончили с собой после нападения. Их личности устанавливаются, сообщает Life.

17 октября 2018 года в России произошел похожий случай. Учащийся пришел в колледж и открыл стрельбу по студентам и преподавателям, а позже взорвал бомбу и покончил с собой. В результате бойни погиб 21 человек, более 40 получили ранения.