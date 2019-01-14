ОНФ: за инженерные сети проблемных домов в Чигирях никто не отвечает

В селе Чигири Благовещенского района представители ОНФ выясняли причины периодического разлива септика из многоквартирных домов и искали пути решения проблемы. Проблемы начались еще при застройке территории, за септик в новостройках до сих пор никто не отвечает.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Чигирях из септика многоквартирного дома выливались излишки. Они замерзали, превращаясь в фекальную горку. В январе местные жители замечали это явление несколько раз. Дому назначили временную управляйку, проблемной ситуацией занялась прокуратура. Виновной признали управляющую компанию, обслуживающую дома на улице Алексеевской. Суд оштрафовал организацию на 250 тысяч рублей.

В марте 2019 года по инициативе экспертов регионального отделения Общероссийского народного фронта в селе Чигири прошло выездное совещание по вопросу загрязнения территории населенного пункта жидкими бытовыми отходами. Участие в нем приняли представители Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, районной администрации, управляющих компаний и СМИ.

Проверяющие отметили значительный масштаб вреда, причиняемого природе неисправными инженерными сетями. При этом, по заверениям директора управляющей компании, откачка содержимого канализационных колодцев их работниками проводится постоянно.

Как выяснилось, проблемы с септиком начались еще при застройке данной территории. Предполагалось, что в микрорайоне возведут несколько домов, связанных протяженными сантехническими коммуникациями. В итоге построили всего три жилых объекта, один из которых уже с собственными сетями воздвиг другой застройщик. Прежняя строительная организация обанкротилась, оставив после себя бесхозные трубы и колодцы. Из них и выливаются уже два года подряд нечистоты в сторону дач, отравляя не только воздух, но и воды Чигиринского ручья и расположенного рядом водохранилища.

По итогам выездного мероприятия активисты ОНФ предложили организовать расширенное рабочее совещание на площадке ОНФ и разработать конкретные варианты возможного решения злободневного для жителей села вопроса.

«Мы будем настаивать на необходимости передачи инженерных сетей на баланс, так как до сих пор этот вопрос документально не урегулирован и никто не несет ответственность за их ненадлежащее содержание», – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Жаккелина Орлова.

Специалисты Росприроднадзора займутся оценкой причиненного ущерба, возьмут пробы грунта, определят глубину загрязнения почвы и его площадь. Природоохранная прокуратура подготовит исковое заявление в суд о понуждении администрации села к принятию мер, направленных на организацию надлежащего водоотведения, сообщает сайт областного отделения ОНФ.