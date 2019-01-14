В Китае населения меньше, чем показывает статистика: обзор прессы

Сколько лет исполнилось одной из самых мощных спецслужб мира; почему поссорились Майкл Джексон и Пол Маккартни; о чем рассказали в интервью полковник внешней разведки Любимов и актер Сухоруков. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Аргументы неделi» пишут, что Национальное бюро статистики Китая намеренно завышает показатели роста экономики. Ежегодные приписки доходили до 2 % ВВП, и сегодня он реально завышен на 12 %. Это произошло по причине того, что центральные власти выплачивали солидные вознаграждения за хорошие показатели роста и привлечение инвестиций. (Это похоже на приписки, царившие в республиках Средней Азии перед крахом СССР). Но и это еще не все: на самом деле китайцев в два раза меньше – 700 миллионов человек – данные по населению завышались еще со времен Мао. Впрочем, тут же делает оговорку еженедельник, население может оказаться больше: возможно, в период политики «Одна семья – один ребенок» китайцы не регистрировали детей, а это чревато миллионами неучтенных жителей Поднебесной.

Также в номере

Не переставая качать головой от кульбитов китайской статистики, начал читать статью, посвященную Майклу Джексону. Целая страница весьма скандальной информации, из обилия которой вычленю эпизод выкупа авторских прав на песни Beatles. Совершая эту сделку, Джексон перебежал дорогу Полу Маккартни, после чего тот перестал с ним общаться. Про клип ценой в 7 миллионов долларов, про рождение у его жены-медсестры удивительно белокожих детей и прочее и прочее прочтите сами.

А я еще назову большой материал «про шпионов» – интервью с полковником внешней разведки Любимовым. Правда, по прочтении вряд ли вы сможете хвастать, будто что-то узнали.

Вам статья

«Про шпионов» упомянул не случайно: одной из самых мощных и профессиональных спецслужб мира – КГБ – исполнилось 65 лет. Именно Комитет государственной безопасности, просуществовавший с 1954 по 1991 годы, считается одной из самых действенных структур, о чем пишет сегодня «Российская газета». Узнаете (впрочем, это известно и без газеты), что годы председательства в Комитете Юрия Андропова с 1967 по 1982-й считаются «золотым веком» КГБ. Скажу прямо: прочитав и эту статью, ничего нового не найдете – опять Пауэрс, опять Пеньковский и т.п.

Очень интересно

Далее «Российская газета-Неделя», где я с интересом прочел интервью с актером Виктором Сухоруковым, сыгравшим главаря алкогольной мафии в сериале «Цыпленок жареный». Но речь в материале не о фильме. Здесь отношение артиста к собственной жизни, к собственным поступкам, в том числе и неблаговидным. Откровенное – как соль на рану – интервью. Не пропустите!

На посошок

Я и завершу обзор «Неделей». Вы уж не пропустите и небольшую статью об Илье Репине – в Третьяковке как раз готовится масштабная выставка его работ – их собирают по всему миру, то-то будет праздник. В статье говорится о неудачной семейной жизни великого русского художника. Его последнюю, гражданскую жену Наталью Нордман ненавидели дочери Репина от предыдущего брака. Ее эксцентричность выходила за все пределы: она носила пальто, подбитое опилками, кормила семью котлетками из сена, а вместо супов наливала отвары из трав. В Россию художник так и не вернулся, несмотря на обращения к нему власти предержащих – обиделся, что у него конфисковали все, что он имел. Наверное, правильно обиделся.