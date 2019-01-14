Пользователи соцсетей заметили сбой в работе Инстаграма и Facebook

В ночь с 13 на 14 марта в работе социальных сетей был замечен масштабный сбой у многих пользователей. На проблемы с доступом к соцсетям пожаловались пользователи, в частности, из России, Белоруссии и Украины.

В обоих соцсетях пропала возможность выкладывать посты и истории, оставлять комментарии, а также получать сообщения от других пользователей.

Администрация Facebook знает о возникшей проблеме и старается решить ее в кратчайшие сроки. Однако пользователи продолжают слать жалобы на проблемы в работе Facebook и Instagram.

Также жалуются пользователи и на работу WhatsApp. Многие не могут отправлять медиафайлы, а сообщения периодически не доходят до получателей.