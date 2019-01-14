Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:59 4

В Благовещенске судебные приставы арестовали здание кафе

В Благовещенске судебные приставы арестовали здание кафе
Фото: www.amur.info

В Благовещенске сотрудники управлений Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службой Амурской области провели рейд по взысканию налоговых платежей. В результате бизнесмен, задолжавший государству, получил арест на здание кафе.

Кафе принадлежит благовещенскому предпринимателю. Оно находится по адресу: улица Перспективная, 35. По информации УФССП по Амурской области, бизнесмен злостно уклоняется от уплаты налогов. Долг составил около двух миллионов рублей.

«В ходе мер принудительного исполнения к должникам данной категории исполнительных производств применяется полный комплекс мер, предусмотренный законодательством об исполнительном производстве, однако более действенными мерами понуждения являются: обращение взыскание на доходы должников, наложение ареста на денежные средства и имущество, принадлежащее должникам, ограничение расходных операций по кассе должника, временное ограничение выезда должников из Российской Федерации», – сообщает ведомство.

На исполнении в структурных подразделениях управления Федеральной службы судебных приставов находятся 149 559 исполнительных производств о взыскании налоговых платежей на общую сумму более одного миллиарда рублей. Около 500 миллионов рублей имущественных налогов задолжали благовещенцы.

За минувший 2018 год судебные приставы взыскали 1 миллиард 80 миллионов 241 тысячу рублей налоговых платежей. За два месяца 2019 года взыскано более 160 миллионов рублей – такую сумму налогов недоплатили амурчане.

Просмотров всего: 3882

#налоги #происшествия

распечатать


Общество

Подрядчик космодрома Восточный не отказывается от обязательств по налогам
Происшествия 1

Судебные приставы арестовали кассу владельца благовещенской гостиницы
Происшествия

Благовещенский бизнесмен задолжал государству более 15 миллионов рублей
Происшествия

Благовещенское предприятие задолжало налогов на 15 миллионов рублей
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Серветт

    Серветт
    3 часа назад

    тоже наверно единоросс

  • karlik nos

    karlik nos
    3 часа назад

    здание кафе было препровождено на арест площадку

  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    И.., что за здание кафе? На фото напоминает вход в гараж...

  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    Это публикация на правах платной рекламы УФССП или как ?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь