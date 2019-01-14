В Благовещенске судебные приставы арестовали здание кафе

В Благовещенске сотрудники управлений Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службой Амурской области провели рейд по взысканию налоговых платежей. В результате бизнесмен, задолжавший государству, получил арест на здание кафе.

Кафе принадлежит благовещенскому предпринимателю. Оно находится по адресу: улица Перспективная, 35. По информации УФССП по Амурской области, бизнесмен злостно уклоняется от уплаты налогов. Долг составил около двух миллионов рублей.

«В ходе мер принудительного исполнения к должникам данной категории исполнительных производств применяется полный комплекс мер, предусмотренный законодательством об исполнительном производстве, однако более действенными мерами понуждения являются: обращение взыскание на доходы должников, наложение ареста на денежные средства и имущество, принадлежащее должникам, ограничение расходных операций по кассе должника, временное ограничение выезда должников из Российской Федерации», – сообщает ведомство.

На исполнении в структурных подразделениях управления Федеральной службы судебных приставов находятся 149 559 исполнительных производств о взыскании налоговых платежей на общую сумму более одного миллиарда рублей. Около 500 миллионов рублей имущественных налогов задолжали благовещенцы.

За минувший 2018 год судебные приставы взыскали 1 миллиард 80 миллионов 241 тысячу рублей налоговых платежей. За два месяца 2019 года взыскано более 160 миллионов рублей – такую сумму налогов недоплатили амурчане.