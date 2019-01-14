Гороскоп на 14 марта: Рыбам не стоит выяснять отношения, у Стрельцов хроническая усталость

Восход Солнца: 06:46

Заход Солнца: 18:31

Солнце в Рыбах.

Овен. В этот четверг Вы почувствуете свободу. Овнам звезды советуют быть в кругу друзей и коллег, и помните, что четверг – это маленькая пятница.

Телец. Сегодня на Тельцов обрушится невиданный оптимизм. Никто не сможет испортить Вам настроение, а если вдруг начнутся рабочие конфликты, постарайтесь не грубить и вести себя сдержано.

Близнецы. Четверг для Близнецов ознаменует началом чего-то великого. Главное, не опустить руки и начать, а дальше все сложится само собой.

Рак. Ракам сегодня в течение дня будут задавать массу вопросов. Ваша задача постараться максимально полно на них ответить и не переводить стрелки на других.

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Лев. Сегодня у Львов откроется дар красноречия и возможность выступить на публике. И пусть это будет лишь планерка или встреча с друзьями. Главное, посыл.

Дева. Вас ждет непростой день. Поставленные цели будет тяжело достигнуть, а домашние хлопоты возьмут верх над личным временем.

Весы. Весам сегодня стоит отложить решение личных вопросов. Если Ваша вторая половинка захочет разбирательств, то лучше отложить их на воскресенье, когда Юпитер выйдет из-за Солнца.

Скорпион. Не расслабляйтесь, сегодня Вам нужно собраться с силами и сделать то, до чего раньше не доходили руки.Четверг обещает быть эмоциональным.

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Стрелец. Стрельцы могут быть в унынии и страдать от хронической усталости. Постарайтесь сегодня лечь спать пораньше или хотя бы просто отдохнуть.

Козерог. Вокруг Вас в этот четверг будут строить заговоры. Постарайтесь не обращать внимание на это, а сосредоточьтесь на работе.

Водолей. Так как солнце находится в Рыбах, для Водолеев этот день будет сложным, но интересным. Помните, что семья для Вас всегда будет на первом месте, отложите все рабочие моменты на пятницу и побудьте с родными.

Рыбы. Сегодня Рыбам не стоит выяснять отношения с любимыми. День для Вас ознаменует приятные встречи с партнерами и веселый вечер с друзьями.

Астролог: Вальдемар Небоходцев