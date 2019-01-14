Гороскоп на вторую половину марта 2019 года

Расстановка планет на небе не особо радует, мы проживаем очень непростой период. Меркурий по-прежнему ретроградный и с 11 по 19 марта проходит сложную зону так называемого «сожжения» – соединения с Солнцем.

«Мечты доведут до беды» и «заявишь о себе – получишь по губе», хоть и спорные утверждения, но сейчас с ними лучше согласиться. Особенно Близнецам, Девам, Стрельцам и Рыбам, рожденным в третьей декаде.

Набирает силу напряженное взаимодействие Венеры и Марса, Солнца и Юпитера. «Она хотела умного, красивого, богатого и романтичного мужчину, а вот губу закатать она не хотела», – примерно так можно охарактеризовать весь «звездный расклад» этого периода. Наши притязания сейчас будут слишком завешены. Планы по захвату мира отложите. Без крайней нужды не суетитесь. Сейчас все очень зыбко и туманно, так как ориентиры сбиты. Поэтому не затевайте ничего важного и принципиально нового. Это не значит, что все непременно будет обречено на провал, здесь многое зависит от личного гороскопа, но все равно будьте готовы к тому, что с первого раза что-то не получится. Вы можете не учесть важных моментов, из-за которых придется очень многое потом переделывать.

Астролог Анна Вольницкая рассказывает, что практически до конца месяца все коммуникации будут очень затруднены – много неясностей, недосказанности, неадекватности в общении. Взывать к разуму и объективности в этот период практически бесполезно. Планета интеллекта Меркурий в знаке Рыб очень ослаблена. Нужные люди могут пропадать, не оказываться на месте, когда это необходимо, важную информацию мы можем получать несвоевременно и не в полном объеме, в общем, очень много возникнет разного рода накладок и недоразумений. Будет много отставок, увольнений, поездки могут срываться, либо они будет сопряжены с не очень счастливыми обстоятельствами, возможны проблемы с транспортом. В это время очень высокий риск что-то потерять, особенно, ключи, документы, телефоны. Но это еще не так страшно. Главное, не потерять совесть.

Венера и Марс почти весь март будут работать против друг друга. Взаимопонимания мужчинам и женщинам будет достичь особенно трудно, в отношениях будет присутствовать напряжение. Конфликт между Венерой и Марсом назревает уже сейчас и достигнет своего пика к 21 марта. А из-за чего вообще вероятны разногласия? Марс сейчас идет по очень прагматичному, основательному знаку Тельца, и многие мужчины получат «заземление». Они станут более спокойными, серьезными, их особенно станут волновать вопросы финансов, карьеры, станут более экономными, либо будут вкладывать деньги в какие-то долгосрочные проекты. В общем, не до романтики, веселья и развлечений им сейчас.

А что же прекрасная половина человечества? Поскольку Венера сейчас идет по Водолею, то можно предполагать, что женщины будут настроены на «легкую волну». Им захочется больше свободы, общения, вполне возможно, что найдут какое-то новое интересное хобби, которое увлечет их с головой. И еще станут больше чудить. Венера же в Водолее, а Водолей под управлением Урана – самой необычной планеты Солнечной системы, потому что вращается лежа на боку и в обратную сторону. Но мужчинам сейчас будет совершенно не до женских причуд и капризов. Еще одна проблема связана с темой свободы. Женщины сейчас будут больше склонны к изменам, разрывам отношений, в более мягком варианте – им просто захочется на какое-то время вырываться из «бытовухи», развлечься, «потусить». А, может, и не на время. И вообще первое может быть следствием второго. Женщины вообще сейчас менее настроены на то, чтобы связывать себя обязательствами и это может создавать немало проблем, как в существующих отношениях, так и в новых. В группе риска Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи.

21 марта нас ждет полнолуние в знаке Весов. К этому периоду какая-то жизненная ситуация может достичь критической точки, когда мы уже не сможем закрывать на нее глаза и обходиться полумерами, придется принимать кардинальные решения, как говорится, «резать, не дожидаясь перитонита». Наиболее актуально это для Овнов, Весов, Раков и Козерогов, особенно рожденных в самом начале этих знаков.

Астролог: Анна Вольницкая