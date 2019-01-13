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13 марта 2019, 22:19 3

«Пока все сложно»: певица Юлия Началова находится в коме

«Пока все сложно»: певица Юлия Началова находится в коме
Фото: Наталья Логинова, «Коммерсантъ»

Юлия Началова введена медиками в состояние искусственной комы. С 11 марта певица находится в реанимации, 12 марта ее подключили к аппарату ИВЛ, сообщает «Комсомольская правда». Врачи опасаются отека легких.

Отец Юлии Началовой прокомментировал состояние здоровья дочери. По словам музыканта Виктора Началова, сейчас медики проводят артистке интенсивную терапию.

«Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение. Все вопросы, касаемо здоровья дочери задавайте ее пресс-секретарю. Все», – цитирует Виктора Васильевича сайт телеканала «Звезда».

«Она в реанимации, врачи расценивают состояние как тяжелое. Сейчас помогают ей выкарабкаться, лечат ее», — рассказала PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева журналистам РЕН ТВ. По данным агента, состояние Началовой ухудшилось еще 8 марта из-за подагры, с которой она впервые столкнулась несколько лет назад, и с тех пор проходит курсы лечения в разных странах.

11 марта Юлия Началова была госпитализирована в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Представители звезды до последнего старались сохранить в тайне состояние ее здоровья. Первоначально представитель артистки отпровергала сообщения о госпитализации певицы. Она утверждала, что на самом деле все в порядке, а Юлия лишь проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы. Позже она объяснила, что первоначально никто не мог подумать, что госпитализация приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений, сообщают «Известия».

Поклонники певицы находятся в шоковом состоянии – совсем недавно Юля публиковала фотографии из Италии, а также радовала поклонников снимками с концертов.

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#здоровье #концерты #происшествия #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    59 минут назад

    кто это такая вообще?

  • vadimseleznyov

    vadimseleznyov
    38 минут назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

  • Рыыыж

    Рыыыж
    32 минуты назад

    ЛОЛ

    кто это такая вообще?



    Ты как чё ляпнешь... ну загугли ёпт.

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