«Пока все сложно»: певица Юлия Началова находится в коме

Отец Юлии Началовой прокомментировал состояние здоровья дочери. По словам музыканта Виктора Началова, сейчас медики проводят артистке интенсивную терапию.

«Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение. Все вопросы, касаемо здоровья дочери задавайте ее пресс-секретарю. Все», – цитирует Виктора Васильевича сайт телеканала «Звезда».

«Она в реанимации, врачи расценивают состояние как тяжелое. Сейчас помогают ей выкарабкаться, лечат ее», — рассказала PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева журналистам РЕН ТВ. По данным агента, состояние Началовой ухудшилось еще 8 марта из-за подагры, с которой она впервые столкнулась несколько лет назад, и с тех пор проходит курсы лечения в разных странах.

11 марта Юлия Началова была госпитализирована в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Представители звезды до последнего старались сохранить в тайне состояние ее здоровья. Первоначально представитель артистки отпровергала сообщения о госпитализации певицы. Она утверждала, что на самом деле все в порядке, а Юлия лишь проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы. Позже она объяснила, что первоначально никто не мог подумать, что госпитализация приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений, сообщают «Известия».

Поклонники певицы находятся в шоковом состоянии – совсем недавно Юля публиковала фотографии из Италии, а также радовала поклонников снимками с концертов.