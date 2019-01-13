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13марта
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Писатель Эдуард Лимонов предложил устроить Русскую Австралию в ДФО

Писатель Эдуард Лимонов предложил устроить Русскую Австралию в ДФО
Фото: iz.ru

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов предложил завести криминальные поселения на Дальнем Востоке. «Криминальные поселения ввести в Уголовный кодекс, завести в незаселенных или плохо заселенных местах – в Приморье, Амурской области, на Дальнем Востоке, – Русскую Австралию», – предложил Лимонов.

Свое мнение писатель высказал в авторской колонке, опубликованной на сайте телеканала РЕН ТВ в среду, 13 марта. Как сообщают «Известия», это заявление Лимонов сделал, рассуждая о дальнейшей судьбе экс-замглавы «Росгеологии» Руслана Горинга, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве.

По мнению Эдуарда Лимонова, в Уголовный кодекс РФ следует ввести статью «На поселение на Дальний Восток» и «сразу, не теряя времени, из зала суда прямо мчать на жд-станцию осужденных горингов», – пояснил Эдуард Вениаминович.

«А по прибытии там их селить, какой-нибудь завалящий мотоцикл "Минск" скажем, в зубы, – и давай, живи, строй стеной между нами и китайцами. Строй, воздвигай, загораживай. Вот и Дальний Восток, и Приамурье заселим», – поделился Лимонов.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • жыгули

    жыгули
    1 час назад

    маразм у эдички прогрессирует

  • тт

    тт
    45 минут назад

    Надо всех этих умников, генерирующих любые идеи, от более менее до самых идиотских сюда гнать на поселение до седьмого колена. Может хоть тогда перестанут головкой думать.

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