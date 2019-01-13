Писатель Эдуард Лимонов предложил устроить Русскую Австралию в ДФО

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов предложил завести криминальные поселения на Дальнем Востоке. «Криминальные поселения ввести в Уголовный кодекс, завести в незаселенных или плохо заселенных местах – в Приморье, Амурской области, на Дальнем Востоке, – Русскую Австралию», – предложил Лимонов.

Свое мнение писатель высказал в авторской колонке, опубликованной на сайте телеканала РЕН ТВ в среду, 13 марта. Как сообщают «Известия», это заявление Лимонов сделал, рассуждая о дальнейшей судьбе экс-замглавы «Росгеологии» Руслана Горинга, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве.

По мнению Эдуарда Лимонова, в Уголовный кодекс РФ следует ввести статью «На поселение на Дальний Восток» и «сразу, не теряя времени, из зала суда прямо мчать на жд-станцию осужденных горингов», – пояснил Эдуард Вениаминович.

«А по прибытии там их селить, какой-нибудь завалящий мотоцикл "Минск" скажем, в зубы, – и давай, живи, строй стеной между нами и китайцами. Строй, воздвигай, загораживай. Вот и Дальний Восток, и Приамурье заселим», – поделился Лимонов.