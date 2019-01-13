Куда деть золу и как обойтись без контейнеров: в Садовом обсудили мусорную реформу

Меньше трех недель остается до начала мусорной реформы. В Приамурье она стартует 1 апреля. В селе Садовое состоялась информационная встреча с населением. Жителей частного сектора беспокоит, куда им придется выбрасывать золу и как будет проходить бесконтейнерный сбор мусора.

В доме культуры было шумно: тема встречи – мусорная реформа. Поговорить об этом с чиновниками и представителями регионального оператора пришли два десятка жителей. Один из волнующих вопросов – куда в домах с печным отоплением выбрасывать золу. Сейчас многие высыпают ее в мусорные контейнеры. С 1 апреля региональный оператор будет вывозить только твердые бытовые отходы. Зола к ним не относится.

«Зола – это горючая смесь, то есть ее высыпали в мусорный контейнер. Мусоровоз, когда ее загружал, мог загореться. Зола не относится к твердым коммунальным отходам. Мусор включен – у вас вычитают твердые коммунальные отходы и крупногабаритный мусор. По золе заключайте отдельный договор. Компания XL на сегодняшний момент возит, поэтому проблем особо нет», – утверждает начальник управления ЖКХ администрации Благовещенска Сергей Казанцев.

По факту, за вывоз золы жителям предложили платить отдельно. Твердые бытовые отходы региональный оператор предлагает собирать двумя способами: в контейнерах или без них. В этом случае мусор в мешках мусоровозы станут забирать во вторник и субботу. Но люди опасаются, что пакеты станут растаскивать бездомные животные.

«У нас бегают собаки. У нас рядом пятиэтажные коммунальные дома, и у нас собаки. Идешь утром, и все эти мешки вытащены вокруг этой организованной контейнерной системы. Представьте, что будет, когда мы понаставим по всей деревне мешки?» – возмущается жительница села. Специалисты регионального оператора объясняют, что собирать мусор будут по расписанию, о котором сообщат всем жителям. «Не надо складывать отходы возле калитки, возле забора. Все мусорные пакеты нужно складывать возле дороги. Машина проезжает, остановилась, грузчик вышел и загрузил все пакеты, которые находятся возле этих остановок», – говорит представитель компании.

Как вывозить отходы, с жильцами решат индивидуально. Также обещают учитывать, сколько мусора накапливает семья и как часто его нужно вывозить. Это не повлияет на стоимость услуги, уверяют представители регионального оператора. «Платить вы будете одинаково – что вы будете выносить мешки два раза в неделю, по вторникам и субботам. Либо для вашего удобства мы можем вывозить контейнер, если вам это необходимо», – предлагает мастер по работе с населением регионального оператора «Полигон» Марина Токарева.

Стоимость услуги рассчитывается по количеству квадратных метров жилья. Для жителей благоустроенных домов с центральным отоплением вывоз мусора обойдется в 4 рубля 67 копеек за квадратный метр. Для владельцев частных домов – в два раза дешевле.

Некоторые жители Садового считают реформу несправедливой. «Стоит возле дома контейнер. Я его наполняю. В четыре месяца его вывозят. Я одна живу, плачу 170 рублей за вывоз. Я наполнила, заплатила 170 рублей по договору, и все, вывезли контейнер. А сейчас я одна. Если у меня 70 квадратов или у соседей 70 квадратов, и я должна те же деньги платить. С этим я не согласна», – заявляет жительница села Садовое Валентина Соловьева.

Первую квитанцию за вывоз мусора жители получат уже 1 мая. Сама реформа должна стартовать 1 апреля.