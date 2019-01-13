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сегодня, 19:39 0

В Амурской области черные лесорубы спилили больше 500 сосен (видео)

В Амурской области черные лесорубы спилили больше 500 сосен (видео)
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области полицейские выявили незаконную заготовку древесины в Магдагачинском районе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили в лесу заготовителей и технику.

На месте происшествия обнаружены спиленные деревья, трактор, бензопилы, а также вагончики для проживания. Предъявить разрешительные документы на рубку лесных насаждений граждане не смогли. Как выяснилось, с участка древесину вывозили для переработки на базу, расположенную в поселке Магдагачи.

Специалисты лесничества и полицейские провели замеры лесонарушений, пересчитали срубленные деревья, установили координаты их расположения. С места происшествия изъят инструмент, предположительно применявшийся для незаконной заготовки древесины.

Следственным отделом ОМВД России по Магдагачинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом.

Предварительно установлено, что в феврале 2019 года бригада лесозаготовителей под руководством гражданина 1973 года рождения незаконно вырубила 503 сосны. Государственный лесной фонд понес материальный ущерб в особо крупном размере – на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское управление МВД России.

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