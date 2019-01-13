Публичные слушания по изменениям в устав Благовещенска собрали аншлаг (фото)

Власти хотят изменить систему, отказавшись от прохождения в представительный орган «списочников». Следующие выборы в гордуму пройдут в сентябре 2019 года.

Публичные слушания собрали аншлаг – желающим не хватило мест в зале, люди были вынуждены слушать стоя. При этом было много пожилых людей, атмосфера была нервозная. На выступление записались 17 человек. Первым взял слово председатель Ассоциации пожилых людей города Сергей Утенбергенов. В своем выступлении он привел такое сравнение: «Когда в доме проблема с отоплением, я обращаюсь к депутату, и мне неважно, в какой партии он состоит. Главное, чтобы он помог».

Депутат регионального законодательного собрания Сергей Труш, напротив, считает, что партия – это очень важно. Монолог депутата был чрезвычайно эмоциональным. «Наверное, брал мастер-класс у Жириновского!» – отметили присутствовавшие в зале.

«Депутаты "Единой России" понимают, что отрицательный рейтинг зашкаливает, и решили изменить состав вместо решения экономико-социальных проблем. Экономили бюджет, отказав жителям города в праве выбирать мэра», – сказал депутат.

За сохранение партийной системы высказалась депутат Благовещенской городской думы от КПРФ Нина Тямкова. «Вмешательство административного ресурса в выборы становится легальным. Изменение правил игры по ходу самой игры – это удел слабых игроков. Я не исключаю такой возможности в сентябре 2019 года, когда представители "Единой России" пойдут самовыдвиженцами. Поэтому как депутат гордумы от КПРФ я против изменения в устав», – заявила Нина Васильевна.

И Нина Тямкова, и Сергей Труш в своих выступлениях приводили в пример ситуацию с выборами в Прогрессе. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на досрочные выборы в Совет народных депутатов рабочего поселка Прогресс амурские единороссы не выдвигали кандидатов, а баллотировались как самовыдвиженцы.

О плюсах перемен рассказал председатель комитета Благовещенской городской думы по местному самоуправлению Юрий Грошев. «Я хотел бы отметить, что для выборов в 2019 году увеличения средств из городского бюджета не потребуется. Это связано с тем, что количество участковых избирательных комиссий останется то же. Простыми словами: раньше у депутатов было пять-шесть УИКов, сейчас – два или три, все зависит от численности населения. При смешанной избирательной системе каждому избирателю выдавалось два бюллетеня – за депутата и партию. При мажоритарной системе будет один бюллетень», – объяснил председатель.

Мнение выступавших учтут при обсуждении на одном из ближайших заседаний Благовещенской городской думы, на котором планируется принять решение. Оно вступит в силу после публикации в газете «Благовещенск».