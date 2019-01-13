Путепровод в Белогорске планируют укрепить до 20 апреля

Все мероприятия по укреплению моста подрядная организация намерена завершить до 20 апреля. Сделать это удастся, если работы будут вестись в соответствии с графиком, без выходных, при достаточном количестве многочасовых окон.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Белогорске обнаружили, что путепровод, проходящий над железной дорогой, находится в аварийном состоянии. В городе вводили режим ЧС, перекрывали движение через путепровод, затем снова открывали его.

В управлении капитального строительства отметили, что в марте 2019 года близка к завершению пятая опора. К завершению подходят работы на опоре № 2. Они находятся вне полосы отвода железных дорог. Установка капитальных конструкций осуществляется в строгом соответствии с проектом, разработанным экспертом Анатолием Такмаковым. Он осуществляет авторский надзор.

«Общая стоимость проекта по приведению путепровода в порядок с учетом проектных решений, восстановления аварийной опоры № 3 и выполнения текущих работ оценивается в 10 миллионов рублей, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Считаю, что Белогорск обошелся малой кровью, и проделана большая серьезная работа за небольшие деньги».

Всего в конструкцию путепровода входит шесть опор по десять колонн. Реконструированы будут четыре аварийные опоры.

«Сейчас в ремонтных работах задействованы 8 человек: три монтажника, два сварщика и три механизатора. Основная работа заключается в демонтаже временных опор и установке постоянных металлических рам. На каждой колонне прорезается штроба, в которую вставляется шпонка. К этой шпонке привариваются все остальные металлические конструкции, – уточнил главный инженер "Амуравтодора" Виктор Безденежных. – С опорами № 3 и № 4 работа сложней, так как на каждый вид работы необходимо то самое шестичасовое технологическое окно с отключением электроэнергии».

Вместе с тем продолжается подготовка к подаче искового заявления о передаче путепровода в федеральную собственность, сообщает администрация Белогорска.