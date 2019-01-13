Росстат может изменить методику расчета реальных доходов населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассмотрит идею изменения методики расчета реальных доходов россиян. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Как пишет «Московский комсомолец», министр заверил, что обсуждение будет максимально публичным.

Причиной необходимости изменить методику стало статистическое падение доходов жителей страны на протяжении нескольких лет подряд — с 2014 по 2018 год. Как свидетельствуют отчеты, заработные платы по-прежнему остаются ниже уровня докризисного 2013 года. Как говорят экономисты, эти цифры расходятся с реальными зарплатами и оборотом розничной торговли, который растет с мая 2017 года.

1 марта в Росстате рассказали о том, что по результатам 2018 года среднемесячная заработная плата гражданских государственных служащих федерального уровня в Российской Федерации составила 126,6 тысячи рублей, что на 5,4 % больше, чем в 2017 году.

Самую большую зарплату в 2018 году получали госслужащие, работающие в аппарате правительства РФ, чей средний доход за месяц за отчетный период составил 240,3 тысячи рублей. Чуть меньше получали в администрации президента РФ – в среднем 236,7 тысячи рублей. Вместе с тем в Совфеде средняя зарплата составила 186,4 тысячи рублей, в Государственной думе —158,9 тысячи рублей.

В Приамурье, согласно официальной статистике, заработная плата населения также увеличивается.