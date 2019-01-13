Очередные штрафы за превышение скорости могут ввести через полтора года

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Условия для снижения до 10 километров в час порога для штрафов за скорость могут сложиться в 2020-2021 годах. Такое мнение высказал журналистам начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«Я думаю, что если мы в 2019 году примем конструктивное решение, то за период полутора лет это в принципе сделать можно», – цитирует Михаила Черникова ТАСС.

Глава ГИБДД подчеркнул, что для принятия решения о снижении порога штрафов необходимо проинспектировать все дороги. В частности, на некоторых из них можно увеличить максимально разрешенную скорость. Черников заявил, что это инспектирование уже ведется. Кроме того, регионы должны подготовить проекты организации дорожного движения в городах и проекты организации перевозок общественным транспортом. «Я думаю, что в принципе это реально реализовать за 2019-2020 годы», – заключил он.

Михаил Черников также заявил, что поддерживает снижение с 20 километров в час до 10 километров в час порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф. «Конечно, поддерживаем, – подчеркнул он. – Это необходимо делать».

По словам Черникова, сейчас водители получают штрафы лишь тогда, когда превышают установленную скорость на 20 и более километров в час. Он подчеркнул, что превышение скорости на каждый 1 километр в час увеличивает риск смерти в результате столкновения с такой машиной на 3 %. Таким образом, превышение скорости на 20 километров в час увеличивает риск смерти на 60 %.

Ранее в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.