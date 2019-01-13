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13марта
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сегодня, 17:39 10

Амурстат: у амурчан снова увеличилась заработная плата

Амурстат: у амурчан снова увеличилась заработная плата
Фото: Амур.инфо

В Амурстате подсчитали уровень заработной платы населения региона. По данным статистики, среднемесячная номинальная начисленная (с учетом НДФЛ) заработная плата предприятий и организаций Амурской области в январе насчитывала 42 594,1 рубля. По сравнению с январем 2018 года она возросла на 5,9 %.

При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года выросла на 0,8 %.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации работников и территориального положения предприятия.

Так, наиболее высокая заработная плата работников предприятий Амурской области в январе 2019 года в 2,7 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности.

Самый высокий уровень начисленной заработной платы зафиксирован в организациях, осуществляющих деятельность в области транспортировки и хранения, где трудится значительная часть работников предприятий области – более 28 тысяч человек, или 10,4 % от всех работников. Их средняя зарплата составляет 59 767,7 рубля.

Сотрудникам в профессиональной, научной и технической деятельности начисляют в среднем 55 514,4 рубля; в области обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 53 513,2 рубля; в сфере добычи полезных ископаемых – 52 475,9 рубля; в области строительства – 47 135,7 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников, занятых в гостиницах и предприятиях общественного питания – 21 863,2 рубля; на предприятиях торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 25 235 рублей; в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 28 100,2 рубля.

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#работа #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Ура!

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    54 минуты назад



    у амурчан снова увеличилась заработная плата



    а они то и не знают.

  • ASSA AMUR

    ASSA AMUR
    54 минуты назад

    Остановитесь ,..!!! Я не успеваю тратить )))

  • GraySkull

    GraySkull
    51 минута назад

  • evgenii-456

    evgenii-456
    22 минуты назад

    да ну нафиг)))))!

  • Well you give

    Well you give
    17 минут назад

    Ага, и тут же новость "Медикам Приамурья оклады повысили, уменьшив зарплату" )))

  • GraySkull

    GraySkull
    10 минут назад

    6000 средний недельный чек НА ЖРАТВУ!!! (2в2д)

    это 1000 рублей в сутки. Добавим коммуналку 5000. И 7000 детсад и секция.

    Вот одна "номинальная" зарплта и отщелкнулась.

    это называется "выживание"

  • evgenii-456

    evgenii-456
    8 минут назад

    эх раз! ещё раз! ещё много много раз!

  • Хмык

    Хмык
    2 минуты назад

    Хочу в Амурскую область.

  • Stat

    Stat
    1 минута назад

    У амурчан планеты Марс?

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