Амурстат: у амурчан снова увеличилась заработная плата

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В Амурстате подсчитали уровень заработной платы населения региона. По данным статистики, среднемесячная номинальная начисленная (с учетом НДФЛ) заработная плата предприятий и организаций Амурской области в январе насчитывала 42 594,1 рубля. По сравнению с январем 2018 года она возросла на 5,9 %.

При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года выросла на 0,8 %.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации работников и территориального положения предприятия.

Так, наиболее высокая заработная плата работников предприятий Амурской области в январе 2019 года в 2,7 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности.

Самый высокий уровень начисленной заработной платы зафиксирован в организациях, осуществляющих деятельность в области транспортировки и хранения, где трудится значительная часть работников предприятий области – более 28 тысяч человек, или 10,4 % от всех работников. Их средняя зарплата составляет 59 767,7 рубля.

Сотрудникам в профессиональной, научной и технической деятельности начисляют в среднем 55 514,4 рубля; в области обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 53 513,2 рубля; в сфере добычи полезных ископаемых – 52 475,9 рубля; в области строительства – 47 135,7 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников, занятых в гостиницах и предприятиях общественного питания – 21 863,2 рубля; на предприятиях торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 25 235 рублей; в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 28 100,2 рубля.