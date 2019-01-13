Благовещенка пришла к пенсионерке и отобрала у нее кошелек

Сотрудники уголовного розыска в Благовещенске задержали подозреваемую в грабеже 91-летней амурчанки. Женщина вначале пыталась продать пенсионерке постельное белье, потом стала просить подаяние и в конце концов отобрала у бабушки кошелек с деньгами.

Предварительно установлено, что к пенсионерке в квартиру пришла незнакомая женщина. Гостья предложила пожилой горожанке приобрести постельное белье по выгодной цене. Получив отказ, незнакомка попросила дать ей 200 рублей, так как очень нуждается в материальной помощи.

Поверив гостье, потерпевшая достала кошелек и передала ей указанную сумму. Увидев, что пенсионерка спрятала кошелёк под подушку, злоумышленница оттолкнула хозяйку, забрала кошелек и выбежала из квартиры. Ущерб составил 18 000 рублей.

Стражи порядка опросили потерпевшую, составили ориентировку злоумышленницы, провели поквартирный обход, отработали близлежащие территории. Полицейские установили автомобиль, на котором передвигалась злоумышленница. Выяснилось, что он взят в аренду.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 1986 года рождения. Женщину доставили в отдел полиции, она призналась в содеянном.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает амурское управление МВД.