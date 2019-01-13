Амурский минобр опроверг заявления учительницы из Муравьевки

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в учебном заведении произошел конфликт, в который оказались втянуты учителя, ученики и их родители. Виновной в этом называют учителя Викторию Мясникову. 28 февраля в школе состоялось собрание, на котором были озвучены претензии сторон. По мнению части учителей и родителей, учебный процесс в образовательном учреждении нарушен. Причиной стало якобы то, что учитель физики и математики Виктория Мясникова занимается другими делами в ущерб основной своей деятельности.

Виктория Михайловна вместе со своим учеником Дмитрием Снежковым участвовала в престижном всероссийском конкурсе, который проходил в Москве. Там мальчик стал победителем, и его имя внесли в список одаренных детей России. После возвращения в школу педагог получила выговор – дисциплинарное взыскание за прогул, а из ее зарплаты удержали 10 тысяч рублей. Об этом учительница рассказала в программе «Простые вопросы» в эфире благовещенской телекомпании «Альфа-канал».

Доказывать свою правоту Виктории Михайловне приходилось и в суде: в феврале 2019 года педагог по решению Тамбовского районного суда была восстановлена в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе Муравьевской школы. Приказ об увольнении она получила 16 ноября 2018 года.

После собрания в школе редакция информационного агентства «Амур.инфо» направила запрос в министерство образования области. Специалисты ведомства рассказали, какая работа проводилась в школе села Муравьевка.

В конце минувшего 2018 года работу учреждения проверили специалисты минобра. Анализ работы показал, что с 1 сентября по 12 декабря 2018 года Виктория Мясникова не провела 65 уроков – за нее работали другие учителя. Кроме того, 16 января 2019 года члены комиссии министерства образования подтвердили факт ненадлежащей подготовки Виктории Михайловны к урокам математики, физики и информатики. Как сообщает министерство, занятия проводились с отклонениями от образовательных программ. Также проверка установила, что за последние три года выпускники Муравьевской школы ни разу не выбрали экзамен по информатике и физике.

Психологическую обстановку в учительском коллективе в министерстве образования охарактеризовали как нестабильную. К этому, по мнению специалистов ведомства, привели постоянные конфликты между Викторией Михайловной и другими учителями, а также директором школы.

Виктория Мясникова, в частности, сообщала, что в сентябре педагогам пришлось отстаивать свою зарплату, которая уменьшилась.

«Показатель средней заработной платы педагогов рассчитывается от средней заработной платы по промышленности и должен соответствовать 100 %. Средняя заработная плата в Амурской области повысилась, в связи с этим во все образовательные организации Тамбовского района министерством образования и науки Амурской области в октябре–декабре были направлены дополнительные средства на повышение зарплаты педагогическим работникам», – отвечает минобр на заявление учительницы из Муравьевки. При этом, по информации ведомства, выравнивание заработной платы педагогических работников происходит ежегодно в соответствии с «майскими указами» президента.

По словам Виктории Мясниковой, зарплата учителей должна была повыситься, но вместо этого уменьшилась – с начала учебного года в 2018 году. Минобр утверждает, что базовая часть зарплаты, которая зависит от должностного оклада и нагрузки учителя, увеличилась, а стимулирующая часть снизилась. Этот факт, как сообщает министерство, не повлиял на начисление зарплаты в целом. «Данные действия были предназначены не для повышения заработной платы, а для перераспределения базовой и стимулирующей части заработной платы», – объясняют специалисты минобра.

Озвученную Викторией Михайловной информацию о том, что учителям неправильно начисляли отпускные, министерство также опровергает. Зарплату педагога проанализировали специалисты не только минобра, но и Контрольно-счетной палаты, а также финансового управления администрации Тамбовского района.

«Были выявлены как переплата, так и недоплата при начислении заработной платы. Неправомерно начисленные средства были удержаны, недоплата доначислена и выплачена. Мясниковой В.М. было направлено письмо о возврате незаконно полученных средств, на что до сих пор ответа не получено», – говорится в официальном ответе министерства образования и науки на запрос Амур.инфо.

По словам Виктории Мясниковой, деньги учителям выдали только после того, как она встретилась с заместителем председателя правительства Амурской области Андреем Плутенко. При этом, по данным министерства образования, на приеме у Плутенко не обсуждался вопрос нарушений, связанных с оплатой труда. «Суть жалобы заключалась в длящемся конфликте между ней, директором школы и управлением образования Тамбовского района», – ответили специалисты ведомства.