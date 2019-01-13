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сегодня, 17:07 1

Случай нападения волка на людей в Амурской области стал уникальным для региона

Случай нападения волка на людей в Амурской области стал уникальным для региона
Фото: кадр видео

Случай нападения волка на людей в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района стал уникальным для Амурской области. Как рассказали «Альфа-каналу» в охотуправлении региона, раньше инцидентов, связанных с нападением волков на людей, в Приамурье не регистрировалось.

«То, что произошло, – это совершенно нетипично для волка. У нас на территории Амурской области до этого не регистрировались такие случаи. Поэтому появление среди людей, скорее всего, характеризует животное как больное. Что его привело [к людям]? Ну, явно не голод», – сообщил начальник отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира амурского охотуправления Сергей Глущенко.

Он рассказал, что в настоящее время проводится обследование местности в Михайловском районе, так как этот волк мог контактировать с другими животными.

«Вполне вероятно, что это бешенство. Потому что потеря страха перед человеком или, наоборот, необычная миролюбивость у животных – это признаки бешенства», – отметил Сергей Петрович.

Поскольку нападение зверя произошло в ночное время, сложно судить, были ли у него «напарники». Но, по словам Сергея Глущенко, люди все же видели только одного волка.

Специалист добавил, что волк доставлен на исследование в Благовещенск.

Также о своих впечатлениях рассказал один из пострадавших Сергей Соловьев: «Я сразу ничего не понял, ни испуга, ничего. Это уже потом, когда его убили, не по себе стало. Поворачиваюсь, а вот он, стоит рядом со мной, за ногу меня, за сапог, потом прыгнул на меня».

Как сообщало Амур.инфо, нападение в селе Нижняя Ильиновка произошло в ночь с 12 на 13 марта. Пострадавших людей привили от бешенства, их состояние удовлетворительное. Напавшего на амурчан волка проверят на бешенство.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Всё ясно, вердикт - шерстяной волчара "страх потерял".

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