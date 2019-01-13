«Время возмездия», «Пиковая дама. Зазеркалье», «Середина 90-х»: кинопремьеры недели

В благовещенских кинотеатрах стартуют девять кинопремьер. Это фэнтези «Рожденный стать королем», три фильма ужасов «Пиковая дама. Зазеркалье», «Звонок мертвецу» и «Водяная», аниме «Хрустальное небо вчерашнего дня», триллер «Время возмездия», мультфильм «Норм и Несокрушимые: ключи от королевства», драма «Середина 90-х» и криминальная драма «Ангел».

Рожденный стать королем

Повседневные проблемы 12-летнего Алекса отходят на второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч короля Артура оказывается в руках самого неудачливого подростка в Британии, начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны остановить злую средневековую волшебницу Моргану и не дать ей уничтожить мир.

Режиссер: Джо Корниш. Актеры: Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Том Тейлор, Рианна Доррис.

Фильм покажут в кинотеатре «Мир кино-Премиум», Киноцентре, ДК профсоюзов.

Пиковая Дама. Зазеркалье

Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое загадочными рисунками. Ради шутки, ученики проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о том, что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души и что Пиковая Дама не успокоится, пока не получит их все.

Режиссер: Александр Домогаров мл. Актеры: Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплёв, Клаудиа Бочар.

Посмотреть фильм можно в кинотеатре «Мир кино-Премиум», Киноцентре.

Звонок мертвецу

Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове чудовищно изуродованного трупа записку, на которой — телефонный номер с указанием: позвони и узнаешь судьбу своей похищенной дочери. На острове Хельголанд, отрезанном от суши страшным ураганом, Пауля поджидает еще один мертвец, а внутри — дальнейшие указания. И это только начало цепочки смертей… Психопат-похититель не прочь поиграть с жертвами в кошки-мышки. Тот, кто разгадает головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых.

Режиссер: Кристиан Альварт. Актеры: Мориц Бляйбтрой, Ясна Фритци Бауэр, Ларс Айдингер, Фахри Огюн Ярдим.

Увидеть ленту можно в кинотеатре «Мир кино-Премиум», Киноцентре.

Хрустальное небо вчерашнего дня

Старшеклассник Ван живет в маленьком прибрежном городке. О будущем не думает, на учебу забивает, любит читать комиксы, рисовать и играть на приставке. Неожиданно его назначают старостой класса вместе с умницей и красавицей Юи. Ван влюбляется в девушку и решает взяться за ум, чтобы завоевать её сердце.

Режиссер: Си Чао. Актеры: Су Шанцин, Ван Ибо.

Аниме покажут в кинотеатре «Мир кино-Премиум» и Киноцентре.

Водяная

Двое детей, брат и сестра, приезжают в гости к родственникам в отдаленную деревню. Темной ночью их мать похищает Водяная — страшная ведьма, которая живет в озере.

Режиссер: Алексей Барыкин. Актеры: Николай Невзоров, Екатерина Барыкина, Нафиса Хайруллина, Ильдус Габдрахманов.

Фильм можно посмотреть в кинотеатре «Мир кино-Премиум» и Киноцентре.

Время возмездия

Внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин невольно влюбляется в своего напарника. Однако её жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную. Грядет время возмездия…

Режиссер: Карин Кусама. Актеры: Николь Кидман, Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани, Себастиан Стэн.

Посмотреть картину можно в кинотеатре «Мир кино-Премиум» и Киноцентре.

Норм и Несокрушимые: ключи от королевства

Обаятельный мишка по имени Норм избран королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк, где вручают почетную награду — Золотой ключ от Королевства. Пока герой купается в лучах славы, дерзкий грабитель под видом Норма похищает ценный трофей и организует серию ограблений банков. Чтобы восстановить свое доброе имя, Норм отправляется в погоню за бандитами, но в это время преступная корпорация вынашивает план превращения арктического льда в бутилированную воду популярного брэнда.

Режиссеры: Ричард Финн, Тим Молтби. Актеры: Энди Тот, Коул Ховард, Майя Кэй, Дженнифер Кэмерон.

Мультфильм можно посмотреть в Киноцентре и ДК профсоюзов.

Середина 90-х

Калифорния, середина 90-х: компакт-диски еще не вытеснили аудио-кассеты, скейт-бордисты еще не засветились на MTV, а малыша Стиви все еще держат за ребенка и мама, и старший брат. Все меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим. Мальчуган сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными, а его детство неминуемо катится по направлению к отрочеству, как по склону Беверли Хиллс.

Режиссер: Джона Хилл. Актеры: Санни Сулджик, Кэтрин Уотерстон, Лукас Хеджес, На-кел Смит, Олэн Пренатт.

Фильм можно посмотреть в ДК профсоюзов.

Ангел

Карлитосу 17, у него ангельское лицо и дьявольские наклонности. В школе он знакомится с Рамоном, с которым они составляют блистательный и беспощадный дуэт. На пути изощренного воровства и лжи их совместные преступления становятся лучшим самовыражением.

Режиссер: Луис Ортега. Актеры: Лоренцо Ферро, Чино Дарин, Даниэль Фанего, Мерседес Моран.

Посмотреть картину можно в ДК профсоюзов.