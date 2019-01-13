Погода в Приамурье стоит на границе зимы и весны: прогноз на 14 марта

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14 марта в Амурской области будет переменно облачно, в отдельных районах пройдут слабые осадки в виде снега, мокрого снега. Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7, с усилением до 12 метров в секунду.

Температура ночью по северу опустится до 10...15, местами – до 25, по югу – до 14 градусов ниже нуля. Днем будет минус 2... плюс 3, местами по северу – до минус 7.

В Благовещенске существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Ночью термометры покажут минус 8...10, днем – плюс 1...3, сообщает Амурский гидрометцентр.