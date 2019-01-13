В Благовещенске возникают палы сухой травы

В полдень среды, 13 марта, в в Благовещенске загорелась сухая трава. Пал возник на незастроенной территории в районе улицы Нагорной, 5/3. Горожане вовремя сообщили о возгорании пожарным, благодаря чему его удалось пресечь в зародыше.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что на тушение горящей сухой травы выехали шесть сотрудников ПЧ № 2. Горящую траву потушили с помощью ранцевых огнетушителей. В управлении сообщили, что это не первый пал в Благовещенске. На улице Воронкова загорелась куча мусора, пламя от которой перекинулось на сухую траву.

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#МЧС #пожары

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Василий Кленин