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сегодня, 17:06 0

В Благовещенске возникают палы сухой травы

В Благовещенске возникают палы сухой травы
Фото: www.amur.info

В полдень среды, 13 марта, в в Благовещенске загорелась сухая трава. Пал возник на незастроенной территории в районе улицы Нагорной, 5/3. Горожане вовремя сообщили о возгорании пожарным, благодаря чему его удалось пресечь в зародыше.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что на тушение горящей сухой травы выехали шесть сотрудников ПЧ № 2. Горящую траву потушили с помощью ранцевых огнетушителей.

В управлении сообщили, что это не первый пал в Благовещенске. На улице Воронкова загорелась куча мусора, пламя от которой перекинулось на сухую траву.

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#МЧС #пожары

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