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сегодня, 16:48 0

В нескольких сельсоветах Приамурья недофинансировали противопожарные мероприятия

В Серышевском районе в бюджетах трех сельсоветов не предусмотрели достаточного финансирования на обеспечение пожарной безопасности. Об этом стало известно во время прокурорской проверки.

Надзорный орган выяснял, как исполняется бюджетное законодательство в части достаточности финансирования первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Оказалось, что в бюджетах Томского, Большесазанского и Лермонтовского сельсоветов не было предусмотрено необходимых 350 тысяч рублей на противопожарные мероприятия.

По требованию прокуратуры в местные бюджеты были внесены изменения, объем финансирования увеличен. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.

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#пожары #финансы

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