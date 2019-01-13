В нескольких сельсоветах Приамурья недофинансировали противопожарные мероприятия

В Серышевском районе в бюджетах трех сельсоветов не предусмотрели достаточного финансирования на обеспечение пожарной безопасности. Об этом стало известно во время прокурорской проверки.

Надзорный орган выяснял, как исполняется бюджетное законодательство в части достаточности финансирования первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Оказалось, что в бюджетах Томского, Большесазанского и Лермонтовского сельсоветов не было предусмотрено необходимых 350 тысяч рублей на противопожарные мероприятия.

По требованию прокуратуры в местные бюджеты были внесены изменения, объем финансирования увеличен. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.