Женщина пыталась родить с помощью видео из YouTube и умерла

В Индии умерла 26-летняя женщина, которая пыталась родить самостоятельно дома. Она следовала рекомендациям из роликов на YouTube. Ребенок умер вместе с матерью.

В полицию обратился домовладелец, у которого снимала квартиру беременная женщина. Соседи сообщили ему, что увидели лужу крови возле двери в одну из комнат.

Хозяин дома выломал дверь и увидел на полу два тела: ребенка и матери. Рядом с ними лежали ножницы, лезвия и нити. Последними видео, просмотренными с ее смартфона, были инструкции на YouTube по самостоятельным родам. Это дало полиции основания полагать, что женщина пыталась родить, прибегнув к помощи роликов.

Полицейские предполагают, что роженица не обратилась в больницу, поскольку опасалась клейма незамужней матери. Ее родители подтвердили, что дочь действительно ни с кем не состояла в официальных отношениях.

Беременная сняла жилье за несколько дней до родов. Она сказала владельцу комнаты, что будет рожать в больнице. Когда начнутся схватки, ей поможет уехать в больницу мать, сообщает «Лента.ру».