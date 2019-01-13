Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:37 0

Женщина пыталась родить с помощью видео из YouTube и умерла

Женщина пыталась родить с помощью видео из YouTube и умерла
Фото: ru.depositphotos.com

В Индии умерла 26-летняя женщина, которая пыталась родить самостоятельно дома. Она следовала рекомендациям из роликов на YouTube. Ребенок умер вместе с матерью.

В полицию обратился домовладелец, у которого снимала квартиру беременная женщина. Соседи сообщили ему, что увидели лужу крови возле двери в одну из комнат.

Хозяин дома выломал дверь и увидел на полу два тела: ребенка и матери. Рядом с ними лежали ножницы, лезвия и нити. Последними видео, просмотренными с ее смартфона, были инструкции на YouTube по самостоятельным родам. Это дало полиции основания полагать, что женщина пыталась родить, прибегнув к помощи роликов.

Полицейские предполагают, что роженица не обратилась в больницу, поскольку опасалась клейма незамужней матери. Ее родители подтвердили, что дочь действительно ни с кем не состояла в официальных отношениях.

Беременная сняла жилье за несколько дней до родов. Она сказала владельцу комнаты, что будет рожать в больнице. Когда начнутся схватки, ей поможет уехать в больницу мать, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 178

#жизнь #происшествия

распечатать


В России и мире 3

В мужской колонии женщина родила ребенка
В России и мире 8

С Дудя и Ивлеевой требуют взыскать 100 миллионов рублей за оскорбление Путина
Происшествия

В Амурской области ищут пропавшую жительницу Сергеевки
Происшествия 395

В Благовещенске женщину с тремя детьми выселяют из купленной квартиры
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь