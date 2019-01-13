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Аэропорты Дальнего Востока и провинции Хэйлунцзян наладили телефонную связь

Аэропорты Дальнего Востока и провинции Хэйлунцзян наладили телефонную связь
Фото: www.amur.info

Аэропорты провинции Хэйлунцзян наладили телефонную связь с аэропортами юга Дальнего Востока по управлению воздушным движением. Сеансы связи были проведены в тестовом режиме. Ожидается, что связь заработает на регулярной основе в ближайшее время.

В ноябре 2018 года управление гражданской авиации Китая и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» провели в Пекине совещание. На нем Харбинский и Хабаровский авиаузлы договорились об управлении воздушным движением через расширенный протокол автоматизированного безголосового обмена информацией с использованием процедур OLDI и AIDC.

Решение наладить телефонную связь между диспетчерами юга Дальнего Востока и северо-востока Китая связано с ростом авиапотока между этими двумя регионами. В соответствии с протоколом совещания Хэйлунцзянское отделение по управлению воздушным движением и Российская корпорация по управлению воздушным движением провели с 26 февраля по 11 марта в общей сложности пять сеансов телефонной связи, сообщает управление гражданской авиации Китая.

15 февраля был налажен канал связи по траектории Шэньян – Харбин – Хабаровск. 26 февраля авиадиспетчеры провинция Хэйлунцзян и Хабаровский край наладили сеанс связи между Хабаровском, Харбином и Шэньяном, в ходе которого передавались данные по управлению воздушным движением на большой высоте. А 11 марта, по просьбе двух сторон, центр управления воздушным движением провинции Хэйлунцзян также провел два сеанса связи со станциями в районе Благовещенска Амурской области, которые будут готовы подключиться к сеансам связи в случае необходимости.Обе стороны сочли качество связи удовлетворительным.

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#Китай #транспорт

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Комментарии
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  • evgenii-456

    evgenii-456
    8 минут назад

    ёперный театр. теперь мы будем знать, когда в соседней деревне их кукурузники прилетают!)

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