Приамурью угрожает ящур из Забайкалья

В Забайкальском крае, соседствующем с Амурской областью, зафиксирована вспышка ящура у крупного рогатого скота. На территории сельского поселения, где выявили больных животных, введен режим ЧС, а на граничащих с ним участках – режим повышенной готовности. Запрещен ввоз и вывоз животных всех видов, продуктов животного происхождения. Также предстоит убой почти 1,3 тысячи голов скота.

Из-за близкого соседства с неблагополучным регионом Приамурье находится в зоне риска. Сейчас задача ведомства – не допустить возникновения заболевания на территории области. Амурских животноводов призывают проявить осторожность и соблюдать меры безопасности.

«Выявлен ящур типа О. Аналогичный тип вируса фиксировался в Приморье и Хабаровском крае в начале года. Все возможные в данной ситуации меры управление предпринимает в полном объеме. Но, к сожалению, риск заноса вируса на территорию области все равно остается, в том числе дикими парнокопытными животными, которые точно так же болеют ящуром. Кроме того, амурчане часто покупают дешевый скот в Забайкалье и в погоне за выгодой далеко не всегда спрашивают на него документы, что в сложившейся ситуации очень опасно», – сказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов.

Специалисты управления призывают амурчан к здравому смыслу, просят соблюдать элементарные правила – не приобретать животных, сомнительные корма и мясо без ветеринарно-сопроводительных документов, не нарушать правила содержания и не отказываться от плановой вакцинации, которую в настоящий момент проводят ветеринарные работники на закрепленных территориях, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.