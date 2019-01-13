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В Приамурье прокуратура обнаружила неисправные пожарные гидранты и сломанную технику

В Приамурье прокуратура обнаружила неисправные пожарные гидранты и сломанную технику
Фото: Амур.инфо

Как Амурская область подготовилась к пожароопасному сезону, проверили прокуроры. 13 марта прошло селекторное совещание прокуратуры региона и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. С начала года надзорные ведомства выявили 224 нарушения закона в сфере пожарной безопасности.

По данным областной прокуратуры, некоторые лесхозы не полностью подготовились к пожароопасному периоду. В ходе проверок специалисты обнаружили 33 единицы неотремонтированной техники.

В целом в организациях, относящихся к министерству лесного хозяйства Амурской области, было выявлено 50 нарушений закона. Так, прокурор Мазановского района внес представление руководителю местного лесничества в связи с ненадлежащим контролем за лесосеками. Нарушения были устранены.

Больше 100 нарушений законодательства выявлено в работе органов местной власти. В частности, некоторые населенные пункты не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения, минерализованные полосы и противопожарные разрывы не были обновлены.

В Райчихинске, Белогорске, Бурейском и Ивановском районах во время проверок прокуроры нашли неисправные противопожарные гидранты. По этому поводу внесено 10 представлений. В целом надзорные ведомства в 2019 году выявили 224 нарушения закона, внесли 101 представление, объявили 37 предостережений, касающихся пожарной безопасности.

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#закон #пожары

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