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В Ивановском районе пропал мужчина, страдающий потерей памяти

В Ивановском районе пропал мужчина, страдающий потерей памяти

Полиция Ивановского района разыскивает Владимира Саморокова 1949 года рождения. 9 марта мужчина вышел из дома в селе Петропавловка Ивановского района и до сих пор не вернулся, его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие, на левом плече есть татуировка с рисунком горы с восходящим солнцем, на лбу – свежая ссадина около 1,5-2 сантиметров.

На момент ухода был одет в пуховик темно-синего цвета с капюшоном, штаны зимние камуфляжной расцветки, на голове была кожаная кепка черного цвета, на ногах – кроссовки черного цвета. При себе документов и сотового телефона не имеет.

Мужчина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, может не помнить, где живет. Ранее жил в областном центре, в связи с этим может называть местом жительства город Благовещенск.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (41649)52-2-22, 8-914-395-86-99, сообщает амурское управление МВД.

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