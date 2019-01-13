Школьники Приамурья примут участие в международном исследовании

Фото: архив Амур.инфо

Амурских школьников ждет международное исследование. До конца 2024 года обучающиеся всех регионов России, в том числе Приамурья, пройдут региональную оценку образовательной деятельности учащихся по международной программе PISA.

Исследование проводится раз в три года, начиная с 2000 года, и определяет уровень знаний школьников в возрасте 15-17 лет по читательской, математической и естественно-научной грамотности. В Амурской области под эту возрастную категорию попадает более девяти тысяч человек.

О важности контроля качества обучения по методике PISA не единожды упоминала министр просвещения РФ Ольга Васильева. Согласно майскому указу 2018 года президента Владимира Путина к 2024 году Россия должна войти в топ-10 стран по уровню качества общего образования. Исследования PISA станут основным критерием, измерителем уровня грамотности школьников. Полученные результаты будут использованы в целях улучшения уровня образования школьников страны, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.