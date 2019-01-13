Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:20 0

Школьники Приамурья примут участие в международном исследовании

Школьники Приамурья примут участие в международном исследовании
Фото: архив Амур.инфо

Амурских школьников ждет международное исследование. До конца 2024 года обучающиеся всех регионов России, в том числе Приамурья, пройдут региональную оценку образовательной деятельности учащихся по международной программе PISA.

Исследование проводится раз в три года, начиная с 2000 года, и определяет уровень знаний школьников в возрасте 15-17 лет по читательской, математической и естественно-научной грамотности. В Амурской области под эту возрастную категорию попадает более девяти тысяч человек.

О важности контроля качества обучения по методике PISA не единожды упоминала министр просвещения РФ Ольга Васильева. Согласно майскому указу 2018 года президента Владимира Путина к 2024 году Россия должна войти в топ-10 стран по уровню качества общего образования. Исследования PISA станут основным критерием, измерителем уровня грамотности школьников. Полученные результаты будут использованы в целях улучшения уровня образования школьников страны, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 149

#дети #школа

распечатать


Общество

В благовещенских школах пройдёт единый урок кибербезопасности

30 января 2018, 12:14
Общество

Юные ученые из Белогорска презентуют проект на конкурсе в Петербурге
Общество 1

В школах Амурской области возобновились занятия
Общество 10

В благовещенских школах отменили занятия из-за морозов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь