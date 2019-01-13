Ученые предупреждают об опасности долгой жизни

Британские ученые узнали о том, чем опасно долголетие. Пока человечество создает вакцины от всех болезней и повышает продолжительность жизни, возникла новая опасность – поколение людей со слабым мозгом.

Профессор Мауро Джакка из Королевского колледжа в Лондоне выразил опасения, что, продлевая продолжительность жизни, человечество создает людей «со здоровыми телами, но слабым мозгом».

«Лекарства от возрастного слабоумия пока нет. Кроме того, есть еще болезнь Альцгеймера. И если вы не справитесь с этими проблемами, у вас может быть в преклонном возрасте здоровое сердце, но глупая голова», – отметил Джакка.

Он подчеркнул, что победа над болезнями не означает приближение вечной жизни. Ученый посчитал, что биологические часы ограничивают жизнь человека 120 годами, сообщает «Телеканал 360».