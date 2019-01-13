Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:01 0

Ученые предупреждают об опасности долгой жизни

Ученые предупреждают об опасности долгой жизни
Фото: ru.depositphotos.com

Британские ученые узнали о том, чем опасно долголетие. Пока человечество создает вакцины от всех болезней и повышает продолжительность жизни, возникла новая опасность – поколение людей со слабым мозгом.

Профессор Мауро Джакка из Королевского колледжа в Лондоне выразил опасения, что, продлевая продолжительность жизни, человечество создает людей «со здоровыми телами, но слабым мозгом».

«Лекарства от возрастного слабоумия пока нет. Кроме того, есть еще болезнь Альцгеймера. И если вы не справитесь с этими проблемами, у вас может быть в преклонном возрасте здоровое сердце, но глупая голова», – отметил Джакка.

Он подчеркнул, что победа над болезнями не означает приближение вечной жизни. Ученый посчитал, что биологические часы ограничивают жизнь человека 120 годами, сообщает «Телеканал 360».

Просмотров всего: 115

#здоровье

распечатать


Общество 2

В России не будут принуждать родителей ставить прививки детям

10 августа 2016, 10:37
В России и мире

Ученые обнаружили механизмы для отращивания новых рук или ног
В России и мире

В лагере под Красноярском на спящую девочку напал вожатый
Общество 161

В России могут ввести ответственность за отказ от вакцинации ребёнка
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь