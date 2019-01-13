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сегодня, 15:30 0

Людей, покусанных волком в амурском селе, привили от бешенства

Людей, покусанных волком в амурском селе, привили от бешенства
Фото: ru.depositphotos.com

Нападение волка на людей в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района прокомментировали в минздраве Амурской области. ИА «Амур.инфо» сообщили, что пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, в том числе сделаны прививки от бешенства. Состояние раненых удовлетворительное.

Об удовлетворительном состоянии пострадавших агентству рассказал и заместитель главного врача Михайловской районной больницы Игорь Галузин. По его словам, у людей укушенные раны, в госпитализации амурчане не нуждаются.

«Они были доставлены к нам в больницу из Нижней Ильиновки сегодня примерно в 3 часа утра бригадой скорой помощи. Пострадавших осмотрел врач хирург, им была оказана помощь. В дальнейшем их отпустили домой», – сообщил Игорь Галузин.

Спустя время людей осмотрели повторно. Им предстоит пройти курс вакцинации против бешенства. Амурчане будут находиться под наблюдением.

«В принципе, сроки [по вакцинации] не упущены. В "нулевой" день мы обязаны по схеме ввести первую дозу, что и было сделано», – поведал Галузин.

Также специалисты исследуют волка, который напал на людей.

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#животные #здоровье #происшествия

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