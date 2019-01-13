Людей, покусанных волком в амурском селе, привили от бешенства

Об удовлетворительном состоянии пострадавших агентству рассказал и заместитель главного врача Михайловской районной больницы Игорь Галузин. По его словам, у людей укушенные раны, в госпитализации амурчане не нуждаются.

«Они были доставлены к нам в больницу из Нижней Ильиновки сегодня примерно в 3 часа утра бригадой скорой помощи. Пострадавших осмотрел врач хирург, им была оказана помощь. В дальнейшем их отпустили домой», – сообщил Игорь Галузин.

Спустя время людей осмотрели повторно. Им предстоит пройти курс вакцинации против бешенства. Амурчане будут находиться под наблюдением.

«В принципе, сроки [по вакцинации] не упущены. В "нулевой" день мы обязаны по схеме ввести первую дозу, что и было сделано», – поведал Галузин.

Также специалисты исследуют волка, который напал на людей.