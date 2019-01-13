Шимпанзе меняют свое поведение в присутствии людей

Команда ученых собрала материал о шимпанзе, у которых встречаются необычные навыки и как на этот феномен повлиял человек. Специалисты выяснили, что из-за общения с людьми обезьяны деградируют.

По словам ученых, шимпанзе умеют использовать палки и листья, чтобы добывать водоросли, орехи и мед. Исследователи полагали, что многие из этих навыков приматы переняли у человека в процессе наблюдения. Это позволило выдвинуть теорию, что обезьян можно научить чему-то новому.

Выяснилось, что шимпанзе в самых безлюдных местах владеют навыками на 88 % лучше, чем приматы, обитающие близко к людям. Эффект был сохранен при смене инструментов или внешних условий. Когнитивные способности приматов, которые практически не контактировали с человеком, оказались выше, сообщает Runews24.