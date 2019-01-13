Суд арестовал благовещенца, который ездил слишком шумно

Во вторник, 12 марта, житель Благовещенска ехал по улицам областного центра на очень шумной машине. В среду, 13 марта Благовещенский городской суд приговорил его к аресту на восемь суток.

Водитель ехал по улице Ленина на автомобиле Toyota Mark II. Сотрудник полиции потребовал, чтобы тот прекратил управление транспортным средством, которое издает уровень шума, не соответствующий ГОСТу. Однако горожанин не выполнил это требование.

За такое правонарушение предусматривается административная ответственность. В суде водитель признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что следовал на автомобиле в мастерскую для устранения нарушений, использовал заглушку и не знал, что уровень шума при использовании заглушки также превышал установленные требования.

Суд признал водителя виновным и постановил подвергнуть его административному аресту сроком на восемь суток, сообщает Благовещенский городской суд.