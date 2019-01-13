Не прошло и полгода: Белогорская городская больница снова осталась без главврача

В горбольнице Белогорска снова кадровые перестановки. 13 марта стало последним рабочим днем второго за последние 10 месяцев главного врача. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава города Станислав Мелюков.

Михаил Данилов проработал должности главврача всего три месяца. Он был назначен в ноябре 2018 года. До него руководителем медучреждения был Анатолий Шеленок, который уволился по собственному желанию и переехал в другой регион. Он был главврачом с мая по ноябрь 2018 года.

По какой причине должность покинул Михаил Данилов, неизвестно. Также неясно, кого назначат новым главврачом.

«Что такое кадровый голод, хорошо знают те, кому приходится руководить коллективами. Кандидатуры нет! Как и нет особо желающих ощутить на себе постоянное чувство ответственности… Какое будет решение по новому главврачу, я не знаю. Уверен только в том, что коллективу горбольницы хватит мудрости и терпения пройти этот сложный период без потрясений….» – написал в Инстаграме Станислав Мелюков.

Глава города напомнил, что с 1 января 2012 года город перестал отвечать за здравоохранение, эти полномочия, согласно закону, были переданы на уровень области.

«Сейчас многие (в администрации и в больнице) вспоминают то время. Время, когда город сделал рывок – было реанимировано и закончено строительство детской поликлиники (2010), построен травмоцентр с томографом (2011), сделан капитальный ремонт в детском отделении (2011), открыта электронная регистратура (2011), придумана и заработала "неотложка" (2010)... уже после передачи полномочий город помог больнице открыть центр гемодиализа (2015), установил новый лифт в поликлинике (2018)... много еще чего.

Да, были и проблемы (я не идеализирую то время), были и недостатки в работе главврача Андрея Рудя, но не было одного – не было управленческого бардака, который царит в больнице сейчас… Мы уже больше года ведем работу по передаче здравоохранения обратно городу. Такую же работу ведет и область на уровне Федерации. Но это, поверьте, очень сложный юридический вопрос – в одном отдельно взятом городе изменить федеральное законодательство», – пояснил Станислав Мелюков.