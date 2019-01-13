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Благовещенцев научили правильно писать слова «блог» и «биткоин»

Благовещенцев научили правильно писать слова «блог» и «биткоин»

В Благовещенск прибыли участники автопробега в поддержку акции «Тотальный диктант». 11 марта они выехали из Владивостока, были в Уссурийске, Хабаровске, Биробиджане и заехали в столицу Амурской области, чтобы провести урок грамотности.

Газели с ярким логотипом «Тотальный диктант» сделали остановку напротив центрального универмага. В команде путешественников – филологи, писатели, блогеры, фотографы, организаторы проекта. Они предлагали горожанам прямо на улице пройти экспресс-тесты, чтобы проверить свою грамотность.

«Автопробег возник в рамках конкурса столиц, конкурса главного города, принимающего автора "Тотального диктанта". Мы соединяем города между собой, организовываем большую просветительскую программу. Благодаря автопробегу появилась возможность вывозить топовых экспертов "Тотального диктанта" в города, организовывать публичные, научно-популярные лекции, встречи с преподавателями русского языка, а также филологами», – говорит член штаба «Тотального диктанта» из Новосибирска Юлия Швец.

В планах участников автопробега – проехать 27 городов, в том числе Новосибирск, Омск, Пензу, Санкт-Петербург и Нарву. В общей сложности предстоит преодолеть 10 000 километров пути. Конечной точкой станет столица «Тотального диктанта»: в этом году это город Таллин.

Урок грамотности благовещенским студентам, преподавателями и журналистам дала заместитель главного редактора портала «Грамота.ру». Елена Арутюнова приехала в Благовещенск вместе с участниками «Тотального автопробега». Встреча состоялась в областной библиотеке.

Спикер рассказала об этимологии некоторых слов. На примерах разобрала орфографию новых терминов и их производных – например, «блог», «биткоин». Также Елена Вячеславовна поделилась литературой и интернет-источниками, где можно проверить свою грамотность.

Советы специалиста пригодятся участникам «Тотального диктанта». Он состоится через месяц, 13 апреля. Всем, кто хочет проверить свою грамотность, представят текст писателя, журналиста Павла Басинского. Сам автор зачитает его в Таллине.

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#культура #транспорт

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