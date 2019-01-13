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сегодня, 15:03 1

Глава «Газпрома» заявил, что потенциал прироста темпов газификации в РФ огромен

Глава «Газпрома» заявил, что потенциал прироста темпов газификации в РФ огромен
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером. Речь на встрече шла, в частности, о газификации регионов страны.

Миллер сообщил, что программа газоснабжения и газификации регионов РФ реализуется в 66 субъектах России.

«По итогам прошлого года построено более 2 тысяч километров газопроводов, газифицировано 272 населенных пункта и газифицировано более 49 тысяч домовладений, построено 210 котельных. Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6 процента. В городе – 71,3 процента и на селе – 59,4», – цитирует главу «Газпрома» сайт Kremlin.ru.

Алексей Миллер отметил, что «есть огромный потенциал прироста темпов газификации».

Речь также зашла о ходе работ по строительству газопровода «Сила Сибири». Миллер сказал, что работы идут с опережением графика.

«1 декабря этого года начнутся поставки газа на экспорт в Китай с Чаяндинского месторождения, мы введем его в эксплуатацию. И, соответственно, мы начнем поставки газа в Китай. Без сомнения, это будет историческое событие, мы начинаем работать на емком газовом рынке. Темпы роста потребления на китайском рынке по итогам прошлого года – 17,5 процента, это самый динамичный, самый быстрорастущий рынок природного газа в мире. И мы видим большие перспективы для поставок российского газа», – отчитался Алексей Миллер.

Глава «Газпрома» также сообщил, что в 2019 году введут в эксплуатацию «Турецкий поток», по двум ниткам будет поставляться 31,5 миллиарда кубометров газа.

«Будет построено продолжение в рамках северного коридора газотранспортных мощностей от Грязовца до компрессорной станции "Славянская". И, соответственно, это позволит обеспечить подачу газа в "Северный поток–2" и также потребителям в Ленинградскую область», – сказал Миллер.

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#энергетика

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7 октября 2015, 13:38
Комментарии
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  • Noir

    Noir
    6 минут назад

    Для начала нужно ответить на вопрос: зачем АО "Газпром" строить инфраструктуру для населения, если весь газ можно пустить по одной трубе в Китай? Ответив на этот вопрос можно говорить об объемах газификации населения.

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