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сегодня, 14:10 0

В Благовещенске грузовик наехал на женщину

В Благовещенске грузовик наехал на женщину
Фото: instagram.com/kriminal.blg

13 марта в Благовещенске произошел наезд на женщину-пешехода. Это случилось около 10:35 в районе дома № 93 по улице Горького.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, женщина 1958 года рождения переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал грузовик Toyota Dyna. За рулем авто был водитель 1982 года рождения.

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в Амурскую областную клиническую больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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