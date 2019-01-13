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Сотрудника амурского лесничества наказали за разглашение личных данных депутату

Сотрудника амурского лесничества наказали за разглашение личных данных депутату
Фото: ru.depositphotos.com

Сотрудник лесничества Магдагачинского района по устной просьбе депутата районного Совета передал ему копию договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности области с гражданином. В приложении договора имелись персональные данные гражданина.

Участник сделки обратился в прокуратуру. Он сообщил, что депутату передали копию договора, в котором имелись паспортные данные, адрес регистрации и места жительства, ИНН, номер мобильного телефона. Амурчанин заявил, что эти сведения передавались без его согласия.

Прокуратура Магдагачинского района провела проверку. Было установлено, что в декабре 2018 года работник Магдагачинского лесничества по устной просьбе депутата районного Совета передала ему копию договора купли-продажи лесных насаждений. В приложении к договору содержались сведения, являющиеся в соответствии с действующим законодательством персональными данными. И эти сведения передавались без соответствующего согласия гражданина.

В отношении должностного лица лесничества возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 13.11 КоАП. Мировой судья назначил виновному лицу штраф в размере 5 000 рублей, сообщает прокуратура Магдагачинского района.

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#закон #суды

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