Благовещенцев напугала реклама цирка в виде объявления о пропаже медведя

Некоторых благовещенцев встревожили объявления о пропаже медведя. В среду, 13 марта, в редакцию ИА «Амур.инфо» обратилось несколько читателей с просьбой узнать, что произошло.

Объявления горожане увидели возле одного из торговых центров Благовещенска. «Потерялся медведь, самец. Пропал в районе торгового центра, мог забрести куда угодно. Возраст – 5 лет, окрас серый, медведь дружелюбный. При встрече можно не бояться. Отзывается на кличку Потап. Пожалуйста, помогите найти. За вознаграждение!» – говорится в объявлении. Людей просят обращаться в цирк, который в настоящее время находится с гастролями в областном центре Приамурья. Причем шапито разместилось возле торгового центра, где и были развешены пугающие листовки.

«Теперь я боюсь там ходить, возле этого торгового центра. Мои дети там постоянно ходят, я за них переживаю», – волнуется жительница Благовещенска. «Где полиция, почему никто ничего не делает, если действительно сбежал медведь?» – не понимает другая горожанка. «По городу висят такие объявления, дети боятся выходить на улицу», – написала читательница в редакцию.

По номеру телефона, указанному в объявлении, корреспонденту ИА «Амур.инфо» ответил администратор цирка, представившийся Сергеем. «Нет, конечно, у нас медведи не сбегали. Листовки с информацией о пропаже зверя мы не размещали. Но мы уберем все эти объявления», – пообещал администратор.

Имеет ли неоднозначная реклама признаки нарушения законодательства, разберутся в управлении Федеральной антимонопольной службы по Амурской области.