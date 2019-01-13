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сегодня, 13:55 1

Опасаясь увольнения, амурский таксист сообщил, что на него напали грабители

Опасаясь увольнения, амурский таксист сообщил, что на него напали грабители
Фото: ru.depositphotos.com

В Свободном в полицию обратился таксист, который рассказал, что на него напали неизвестные. По словам мужчины, ему угрожали ножом, требовали деньги, золотые украшения и мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба амурской полиции, информация заявителя о разбойном нападении не подтвердилась. Мужчина признался, что выдумал историю, чтобы оправдаться перед работодателем за долгое отсутствие на связи.

Следственный отдел МО МВД России «Свободненский» возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего водителя такси. Расследование ведется по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Как-то с интеллектом у таксиста прям очень плохо.

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