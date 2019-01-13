Опасаясь увольнения, амурский таксист сообщил, что на него напали грабители

В Свободном в полицию обратился таксист, который рассказал, что на него напали неизвестные. По словам мужчины, ему угрожали ножом, требовали деньги, золотые украшения и мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба амурской полиции, информация заявителя о разбойном нападении не подтвердилась. Мужчина признался, что выдумал историю, чтобы оправдаться перед работодателем за долгое отсутствие на связи.

Следственный отдел МО МВД России «Свободненский» возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего водителя такси. Расследование ведется по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.