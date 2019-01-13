За проблемные дома администрация Белогорска хочет взыскать с застройщика более 14 миллионов

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Управление ЖКХ администрации Белогорска просит взыскать с ООО «САР-холдинг» более 14 миллионов рублей – неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств. Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Амурской области.

Как следует из искового заявления, между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Белогорск» и ООО «САР-холдинг» были заключены муниципальные контракты на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве малоэтажных жилых домов. Сделано это было в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

15 января 2016 года жилые помещения должны были быть переданы заказчику – это окончательный срок передачи, который определен условиями контракта. Однако акты приема-передачи квартир были подписаны сторонами лишь 14 февраля, 26 апреля и 31 мая 2016 года, сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

В управлении ЖКХ указывают, что в результате просрочки исполнения обязательств в адрес застройщика направлялись требования об оплате неустойки, но до настоящего времени ООО «САР-холдинг» никак не прореагировало на эти требования, что и послужило поводом для обращения в Арбитражный суд Амурской области.

Общий размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальным контрактам по подсчетам истца составил 14 479 533 рубля 26 копеек.

Предварительное судебное заседание по делу пройдет в Арбитражном суде Амурской области 26 марта.